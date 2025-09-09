Haberler

Havza Belediyesi'nden Pazar Yerlerine Denetim

Havza Belediyesi'nden Pazar Yerlerine Denetim
Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri'nde yapılan denetimlerde pazar esnafının alan dışına taşmaması, geçiş yollarını kapatmaması ve fiyat etiketlerini mevzuata uygun şekilde hazırlaması konusunda uyarılarda bulundu.

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri'nde denetim yapıldı.

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri'nde salı günleri kurulan sebze pazarında Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında denetimlerde bulundu.

Denetimde, pazarcı esnafının kendilerine ayrılan alanın dışına taşmaması, geçiş yollarını kapatmaması ve fiyat etiketlerini mevzuata uygun şekilde hazırlaması ve ürünler üzerinde görünür şekilde olmasına dikkat edildi.

Fiyat ve etiket kontrollerinin yapıldığı denetimlerde, satışı yapılan her ürünün üzerinde fiyat etiketi bulundurulması yönünde esnafa uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan Havza Bakkal Bayii ve Manavlar Esnaf Odası Başkanlığı tarafından odaya üye olan pazar esnaflarına tezgahlarında kullanmaları için fiyat etiketi dağıtıldı.

