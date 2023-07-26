Hava Kuvvetleri Komutanlığı, yaralanan vatandaşı hastaneye yetiştirdi
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Milli Savunma Bakanlığı, Konya'nın Karapınar ilçesinde düşerek yaralanan vatandaşın Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hastaneye yetiştirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Konya'nın Karapınar ilçesi Oymalı köyünde gece karanlığında düşerek yaralanan vatandaşın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca hastaneye yetiştirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yaralanan köylünün kurtarılma görüntüleri paylaşılarak, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında ( Konya ) görevli Personel Kurtarma timi tarafından Konya'nın Karapınar ilçesi Oymalı Köyü mevkisinde düşen vatandaşımız kurtarılarak Konya Şehir Hastanesi'ne intikali sağlandı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz denildi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel