Hatıra fotoğrafı çektirmek isterken denize düşen 2 kadın yaralandı
Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen Badem Çiçeği Festivali için Aydın'dan gelen bir grup kadın, hatıra fotoğrafı çektirmek isterken denize düştü. Yaralanan kadınlar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde hatıra fotoğrafı çektirmek isterken denize düşen 2 kadın yaralandı.
İlçede düzenlenen Badem Çiçeği Festivali için Aydın'dan gelen bir grup kadın, Cumhuriyet Meydanı'ndaki kordonda hatıra fotoğrafı çektirmek istedi.
Bu sırada gruptan isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kadın, dengelerini kaybederek denize düştü.
Yaralanan kadınlar bölgede bulunan görevli polis ekiplerince kurtarıldı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.