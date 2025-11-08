Hatay Valisi Masatlı, yapımı süren kavşak çalışmalarını inceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yapımı devam eden Habib-i Neccar Farklı Seviyeli Kavşağı'nda incelemelerde bulundu.

Masatlı, merkez Antakya ilçesinde devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin Hatay'ın alt ve üstyapısında ciddi hasarlara yol açtığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir seferberlik ruhuyla şehri yeniden ayağa kaldırmak için çalıştıklarını belirten Masatlı, bu kapsamda sağlam zeminlerde kalıcı konut inşasının sürdüğünü, tamamlananlarda ise yaşamın başladığına tanıklık ettiklerini söyledi.

Vali Masatlı, yeni yol ve kavşaklara ihtiyaç duyulan kentte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hummalı bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Hatay'da daha önce 5 kavşağın hizmete alındığını belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Habib-i Neccar Farklı Seviyeli Kavşak Projemiz kapsamında inşa edilen köprü 230 metre uzunluğunda, 8 ayak üzerine planlandı. Her bir ayak için 24'er fore kazık çakılıyor. Toplamda Habib-i Neccar Kavşağımız 192 fore kazığın ve dolgunun üstünde yükselecek ve vatandaşlarımızın güvenli ulaşımını sağlayacaktır. Kavşağımız tamamlandığında, Reyhanlı-Altınözü ile Samandağ istikameti arasında, transit geçiş imkanı sağlanacaktır. Böylece hem vatandaşlarımızın günlük yaşam kalitesi artacak hem de ticari, sosyal ve ekonomik hareketlilik güç kazanacaktır."

Vali Masatlı, kavşağın en kısa sürede tamamlanması için 24 saat esaslı çalışma yapıldığını dile getirdi.

Çalışmalar nedeniyle zaman zaman trafik yoğunluğunun yaşandığını vurgulayan Vali Masatlı, "Vatandaşlarımızdan müsterih olmalarını ve biraz sabır göstermelerini diliyoruz. İnşallah ocak ayı içerisinde kavşağımız tamamlanıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır." ifadesini kullandı.