Haberler

Hatay Valisi Masatlı, yapımı süren kavşak çalışmalarını inceledi

Hatay Valisi Masatlı, yapımı süren kavşak çalışmalarını inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yapımı devam eden Habib-i Neccar Farklı Seviyeli Kavşağı'nda incelemelerde bulundu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yapımı devam eden Habib-i Neccar Farklı Seviyeli Kavşağı'nda incelemelerde bulundu.

Masatlı, merkez Antakya ilçesinde devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin Hatay'ın alt ve üstyapısında ciddi hasarlara yol açtığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir seferberlik ruhuyla şehri yeniden ayağa kaldırmak için çalıştıklarını belirten Masatlı, bu kapsamda sağlam zeminlerde kalıcı konut inşasının sürdüğünü, tamamlananlarda ise yaşamın başladığına tanıklık ettiklerini söyledi.

Vali Masatlı, yeni yol ve kavşaklara ihtiyaç duyulan kentte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hummalı bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Hatay'da daha önce 5 kavşağın hizmete alındığını belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Habib-i Neccar Farklı Seviyeli Kavşak Projemiz kapsamında inşa edilen köprü 230 metre uzunluğunda, 8 ayak üzerine planlandı. Her bir ayak için 24'er fore kazık çakılıyor. Toplamda Habib-i Neccar Kavşağımız 192 fore kazığın ve dolgunun üstünde yükselecek ve vatandaşlarımızın güvenli ulaşımını sağlayacaktır. Kavşağımız tamamlandığında, Reyhanlı-Altınözü ile Samandağ istikameti arasında, transit geçiş imkanı sağlanacaktır. Böylece hem vatandaşlarımızın günlük yaşam kalitesi artacak hem de ticari, sosyal ve ekonomik hareketlilik güç kazanacaktır."

Vali Masatlı, kavşağın en kısa sürede tamamlanması için 24 saat esaslı çalışma yapıldığını dile getirdi.

Çalışmalar nedeniyle zaman zaman trafik yoğunluğunun yaşandığını vurgulayan Vali Masatlı, "Vatandaşlarımızdan müsterih olmalarını ve biraz sabır göstermelerini diliyoruz. İnşallah ocak ayı içerisinde kavşağımız tamamlanıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
6 kişiye mezar olan parfüm fabrikasının içi görüntülendi

6 kişiye mezar olan parfüm fabrikasının içi korkunç
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk hasadında 150 gram ürün elde etti

İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk denemesinde 150 gram elde etti
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı'yı acı gününde yalnız bırakmadı

Ünlü ismin acı günü! Tatlıtuğ yakın arkadaşını yalnız bırakmadı
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk hasadında 150 gram ürün elde etti

İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk denemesinde 150 gram elde etti
Messi Galatasaray'a mı geliyor? Resmi açıklama geldi

Messi Aslan mı oluyor? Resmi açıklama geldi
Nilperi Şahinkaya yeni bir aşka yelken açtı

Eski defter kapandı! Nilperi Şahinkaya yeni aşkını ilan etti
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Dursun Özbek'ten bomba Fransızca röportaj

Dursun Özbek'ten bomba röportaj
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.