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Hatay Payas'ta çöken binalarda çalışma sürüyor

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Hatay Payas'ta çöken binalarda çalışma sürüyor Hatay'ın Payas ilçesinde çöken binalarda süren arama kurtartma çalışmaları dron ile görüntülendi.

Hatay Payas'ta çöken binalarda çalışma sürüyor

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde çöken binalarda süren arama kurtartma çalışmaları dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. En çok yıkımın olduğu iller arasında yer alan Hatay'da da tüm ilçeler de ciddi oranda hasar meydana geldi. Payas ilçesinde de yaklaşık 15 bina çöktü. Çöken 5 katlı bir binada süren arama kurtarma çalışması da havadan görüntülendi.

Ekiplerin çalışmasını sürdürdüğü bölgede, umutlu bekleyişlerin sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ferit Savaş - Güncel

Payas Hatay Güncel Haberler

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