Hatay Kaytaz Böreği ve Gaziantep Lahmacunu AB Coğrafi İşaretiyle Tescillendi

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın kaytaz böreği ile Gaziantep'in lahmacununun Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşareti ile tescillendiğini duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk mutfağının bereketi sınırları aşıyor… Hatay'ın Kaytaz Böreği, Gaziantep'in Lahmacunu artık AB Coğrafi İşareti ile tescillendi. Bereketiyle gururumuz, tesciliyle markamız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AB nezdinde tescilli coğrafi işaretli ürün sayısı iki yeni ekleme ile birlikte 40'a yükseldi. Hatay'ın kaytaz böreği ve Gaziantep lahmacununun tesciliyle birlikte Türk mutfağının özgün lezzetlerinin uluslararası tanınırlığının artırılması hedefleniyor.