Üye Girişi
Haberler

Hatay'ın Yöresel Lezzetlerine 6 Yeni Coğrafi İşaret

Hatay'ın Yöresel Lezzetlerine 6 Yeni Coğrafi İşaret
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Valiliği, Antakya Gastronomi çarşısında düzenlenen etkinlikle Antakya simidi, Belen tava, Antakya külçesi, Zahter balatası, kekik salatası, tel kadayıfı ve tandır kahkesi gibi 6 yöresel lezzetin coğrafi işaret tescil belgesini tanıttı. Vali Mustafa Masatlı, Hatay'ın gastronomik zenginliğini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

HATAY Valiliği tarafından coğrafi işaret tescil belgesi kazanan 6 yeni yöresel lezzetin tanıtımı Antakya Gastronomi çarşısında yapıldı.

Hatay'ın yöresel lezzetleri Antakya simidi, Belen tava, Antakya külçesi, Zahter balatası, kekik salatası, tel kadayıfı ve tandır kahkesi coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Antakya Gastronomi çarşısında düzenlenen tanıtım etkinliğine Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve protokol üyeleri katıldı. Coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan yöresel lezzetler hakkında bilgi veren Vali Mustafa Masatlı, Hatay'ın sahip olduğu kültürel ve ekonomik değerlerin korunarak, gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmaların sürdüğünü söyledi. Coğrafi işaret alan ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırdığını dile getiren Vali Masatlı, kente özgü daha önce 31 ürüne coğrafi işaret belgesi alındığını hatırlattı. Vali Masatlı, şöyle devam etti:

'COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİNDE TÜRKİYE'DE ZİRVEYE OTURACAĞIZ'

"Bu kapsamda en güçlü yönlerimizin başında gelen gastronomi zenginliğimizi desteklemek için Hatay'a göreve geldiğimiz günden bu yana, lezzetlerimiz, ürünlerimiz ve coğrafi işaretlerimizi tekraren toplayıp onları bir sonraki nesle emanet etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevcut olan 25 coğrafi işaret sayımızı, 37 coğrafi işarete bugün itibarıyla çıkarmış bulunuyoruz. Tescil bekleyen tüm başvurularımız tamamlandığında da bu sayı önümüzdeki sene 124'e çıkacaktır. Bu sayıyla beraber Türkiye'de biz zirveye oturmuş olacağız. Şehrimizin kimliğine, değerlerine sahip çıkmak, hepimizin sorumluluğunda olan işlerimizdendir, bu bakımdan coğrafi işaret alması demek, mahrecinin ve menşeinin belli olması demektir. 6 Şubat 2023'te depremlerden etkilenen kentin yüzyıllara dayanan mutfak kültürünü yaşatmaya devam edeceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de Hatay'a ait 6 ürünün daha coğrafi işaret tescil belgesi almasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Konuşmaların ardından katılımcılara coğrafi işaret belgesi alan 6 ürün ikram edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Hatay Valiliği Kültür Sanat Gastronomi Antakya Ekonomi Güncel Yaşam Belen Hatay

TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama

Özel'den TBMM'de gündem yaratacak açıklama

 Sıla'nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın

"Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın"

 DEM Parti'den yeni 'tokalaşma' çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız

Meclis'teki bu manzaranın devamı geldi: Müzakereye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi

Cenazeye damga vuran kare
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olympus Mons nerede? Kapladığı alan yaklaşık olarak Türkiye'nin yüz ölçümünün yüzde 40'ı kadar olan, Güneş sisteminin bilinen en yüksek dağı Olympus M Hangi başkent, Güney Amerika'da değildir? Kanberra nerede? Lima nerede? Montevideo nerede? Buenos Aires nerede? Kim Milyoner olmak İster? "Yorgun Yıllarım" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? "Bedava yaşıyoruz, bedava; / Hava bedava, bulut bedava; / Dere tepe bedava; / Yağmur çamur bedava" dizeleri hangi şaire aittir? Seyhan ve Ceyhan, Çukurova'dan geçtikten sonra nereye dökülür? Habil Kuran'da geçiyor mu? Kabil Kuran'da geçiyor mu? Hz. Havva Kuran'da geçiyor mu? Hz. Adem Kuran'da geçiyor mu? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 8 Ekim Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 8 Ekim Salı bugün kim potaya gitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.