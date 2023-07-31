Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yangında yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Gedik mevkisindeki bir evden dökülen közün ormanlık alana sıçraması sonucu bölgede yangın başladı.

İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 30 arazöz ve 80 personel bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Polis, yangının çıkmasına neden olduğu iddiasıyla bir kişiyi gözaltına adı.