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Hatay haberi | Hatay'da 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Hatay haberi | Hatay'da 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Güncel Haberler

Edinilen Hatay haberine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda uygulama sırasında bir otomobili durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Hisarcık Kırıkhan Hatay Güncel Haberler

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