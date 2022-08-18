Hatay haberi | Hatay'da 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi Güncel Haberler Edinilen Hatay haberine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız Hisarcık Kırıkhan Hatay Güncel Haberler

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