Üye Girişi
Haberler

Hatay/Gaziantep Gastronomi Festivali Başkentte

Hatay/Gaziantep Gastronomi Festivali Başkentte
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay ve Gaziantep'in yöresel lezzetlerini tanıtan Gastronomi Yemek ve Künefe Festivali, depremzede esnafın katılımıyla Altınpark'ta düzenleniyor. Festivale, el yapımı doğal ürünler ve diğer yerel tatlar damgasını vuruyor.

Hatay/ Gaziantep Gastronomi Yemek ve Künefe Festivali, iki şehrin lezzetlerini başkentlilerle buluşturuyor.

Altınpark fuar alanında düzenlenen festivalde, Hataylı ve Gaziantepli depremzede esnaf da yer alıyor.

Antakya Şemun Yöresel Lezzetler Başkanı Zehra Miroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivaldeki pek çok yöresel ürünün Antakyalı depremzede kadınlar tarafından hazırlanıp satışa sunulduğunu, stantlarda el yapımı doğal ürünlerden içli köfte, kağıt kebabı, sarma, biberli ekmek gibi lezzetlerin yer aldığını söyledi.

Hatay'ın depremden sonra toparlanma sürecinde olduğunu anlatan Miroğlu, başkentlilerin de depremzedelere duyarlı olduğunu ifade etti.

Etkinlik kapsamında düzenlenen moda fuarının organizatörü Hülya Özdemir ise festivalle depremzede firmalara destek olunduğunu aktardı. Özdemir, yaklaşık 120 firmanın katıldığı giyecek fuarında bir kadının ihtiyacı olan her ürünün bulunduğunu belirtti.

Festival, 3 Kasım Pazar gününe kadar sürecek.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel
Adalet Bakanlığı, 'Yenidoğan savcısı dosyadan el çektirildi' iddiasını yalanladı

Adalet Bakanlığı, 'Yenidoğan savcısı dosyadan el çektirildi' iddiasını yalanladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

Irak'tan kritik misafir! Bölgeyi kalkındıracak projeyi masaya yatırdılar

 Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Vergi yüzsüzleri açıklandı! 36 bin 806 kişi, 915 milyar TL borç

İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklilik yaşı değişti mi? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle! Aile Hekimleri maaşı 180 bin lira mı oldu? TBMM'de intihar eden kim? Meclis'te intihar eden adam öldü mü? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 1 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Kasım günün maçları nereden izlenir? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 23. bölüm TRT 1 HD izleme linki! Ruben Amorim kimdir? Manchester United'ın yeni hocası Ruben Amorim kimdir 2 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, İkizler, Kova, Oğlak burcu yorumu! 2 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Vergi yüzsüzleri isim sorgulama nasıl yapılır (İSİM – SOY İSİM)? Vergi yüzsüzleri İSİM LİSTESİ 2024! (TAM LİSTE)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.