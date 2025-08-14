Hatay'da Üreticilere Zirai İlaç ve Tuzak Dağıtımı

Hatay'da üreticilere zirai ilaç ve sera örtüsü ile Akdeniz meyve sineğiyle mücadele için tuzak dağıtıldı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Seralara Can Suyu Projesi" kapsamında 2 bin 97 üreticiye zirai ilaç, sera örtüsü ve Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede kullanılması için tuzak verildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende, tarıma katkı sunacak çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Projelerle hem ürün kalitesinin artacağını hem de ekonomik kayıpların azalacağını belirten Masatlı, desteklerin devam edeceğini kaydetti.

Törene Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Fehmi Görür ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir de katıldı.