Hatay'da su altında kalan tarım arazileri drone ile görüntülendi

Su altında kalan tarım arazileri böyle görüntülendi

Demirköprü Mahalle muhtarı, "Son 10 yıldır böyle yağış görmedik"

HATAY - Hatay'da etkili olan sağanak yağışla birlikte su altında kalan tarım arazileri drone ile havadan görüntülendi.

Hatay'da geçtiğimiz günlerde başlayan yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yağışlı hava kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Hatay'ın bereketleri topraklarını bünyesinde barındıran Amik Ovası'da yağışlı havayla birlikte sular altında kaldı. Antakya ilçesi Demirköprü Mahallesi'nde de Asi Nehri'nin taşmasıyla binlerce dönüm arazi su altında kaldı. Bölgede su altında kalan tarım arazileri drone ile havadan görüntülendi. Bölgede yağışın etkisini devam ettirmesiyle su altında kalan arazilerin arttığı görüldü.

"Özellikle son 1 haftadır yağışların böyle olması tahmini 10 bin dönüm araziyi su altında bıraktı"

Demirköprü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Şahan, son 10 yıldır bu kadar etkili bir yağış görmediğini belirterek "Son 10 yıldır böyle yağış görmedik. Özellikle son 1 haftadır yağışların böyle olması tahmini 10 bin dönüm araziyi su altında bıraktı. Buğdaylarımız zarar gördü. Zararı minimuma indirmek için ekipler, gece gündüz çalışıyor. Asi Nehri taştı ve durum gördüğünüz gibi" dedi.