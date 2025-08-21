Hatay'da Kuraklık Tarım Üretimini Olumsuz Etkiliyor

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Hatay'da, kuraklık nedeniyle su kaynaklarının azalması çiftçileri olumsuz etkiledi.

Verimli arazileriyle yılda birden fazla ürünün yetiştirilebildiği Hatay'da, sıcak hava ve kuraklık nedeniyle su kaynaklarının doluluk oranı azaldı.

Antakya ve Altınözü ilçelerinde, yaklaşık 100 bin dekar tarım arazisinin sulanmasında kullanılan 55 milyon metreküp kapasiteye sahip Yarseli Barajı'nda doluluk oranı nisanda yüzde 44,5'e geriledi.

Barajdaki doluluk oranı, yağışların azlığı ve kuraklık nedeniyle Ağustos ayında yüzde 12,7'ye düştü.

Hatay'daki çiftçilerin tarımsal sulamada faydalandığı Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde de su seviyesi gözle görülür şekilde azaldı.

Tarımsal sulamada en çok kullanılan başta Yarseli Barajı olmak üzere Asi Nehri ve yer altı kaynaklarındaki su seviyesinin gerilemesi çiftçiyi zor durumda bıraktı.

"Çiftçimiz suyun eksikliğini her türlü üründe yaşamaya başladı"

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, AA muhabirine, Hatay'da yaşanan kuraklık nedeniyle tarım sektörünün ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Yarseli Barajı'nda su seviyesinin yaklaşık 7 milyon metreküpe kadar gerilediğini belirten Okay, "Maalesef su gittikçe bizim için önemli bir hale geldi. Çiftçimiz de suyun eksikliğini her türlü üründe yaşamaya başladı." dedi.

Okay, yer altı sularında da ciddi düşüş yaşandığını vurgulayarak, "Kuraklık her tarafı etkilediği için derin kuyularda da su seviyesinde anormal derecede düşüş gerçekleşti. Çiftçimiz kuyulardan su elde edebilmek için pompaların derinliğini artırmak zorunda kaldı. Bu da enerji ve yakıt maliyetlerini yükseltti, çiftçiye bu da sıkıntı oldu." diye konuştu.

Okay, kuraklığın bölgede tüm ürünleri etkilediğini ancak mısır, pamuk ve soya gibi suya daha fazla ihtiyaç duyan ürünlerde ciddi verim kaybına yol açtığını belirtti.

Çiftçileri buğday ekimine yönlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Okay, "Bu yıl tohum firmalarından aldığımız bilgilere göre ciddi bir buğday ekimi olacak. Gidişata göre suyun az olmasından kaynaklı mısır ve pamuktan kaçış olacak." ifadesini kullandı.

Çiftçiler kuraklığa karşı uyarıldı

Ziraat odası olarak kuraklığa karşı çiftçilere uyarılarda bulunduklarını belirten Okay, şunları kaydetti:

"Sezon başında çiftçilerimizi, buğday ekimini fazlalaştırmaları, ikinci ürün ekilmemesi, az suya ihtiyacı olan bitkilerin ön plana çıkarılması, damlama ve yağmurlama sulama gibi teknolojik kullanımların yapılması konusunda uyardık."