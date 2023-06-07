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Hatay'da depremin yıkıcı etkisi: Enkazların kalkmasıyla boş meydanlar ortaya çıktı

Hatay'da depremin yıkıcı etkisi: Enkazların kalkmasıyla boş meydanlar ortaya çıktı

Güncel Haberler

Depremlerin vurduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaldırılan enkazların ardından ortaya boş meydanları andıran görüntüler çıktı. Enkazların kaldırılmasının ardından ortaya çıkan boş alanlar depremin yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Depremlerin vurduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaldırılan enkazların ardından ortaya boş meydanları andıran görüntüler çıktı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın merkezinin yanı sıra birçok ilçesi de büyük zarar gördü. İlçelerden Samandağ'da yıkılan binaların enkazları kaldırıldı. Enkazların kaldırılmasının ardından ortaya çıkan boş alanlar depremin yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Birçok enkazın kalktığı, ağır hasarlı yapıların yıkılmaya devam ettiği ilçedeki sessizlik ise dikkat çekti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Samandağ Hatay Güncel Haberler

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