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Hatay'da denizde hortum çıktı

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Hatay'ın Payas ilçesi açıklarında denizde hortum çıktı. Sabah saatlerinde yağışlı havanın ardından rüzgarın etkisini hissettirdiği Payas açıklarında hortum çıktı. Hortum, denizden balıkçı teknesi ve ilçe merkezinde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Bir çok noktadan görülen hortum, kıyıya ulaşamadan etkisini yitirdi.

Hatay'da denizde hortum çıktı

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesi açıklarında denizde hortum çıktı.

Sabah saatlerinde yağışlı havanın ardından rüzgarın etkisini hissettirdiği Payas açıklarında hortum çıktı. Hortum, denizden balıkçı teknesi ve ilçe merkezinde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntüledi.

Bir çok noktadan görülen hortum, kıyıya ulaşamadan etkisini yitirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ferit Savaş - Güncel

Payas Hatay Güncel Haberler

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