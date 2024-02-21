Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hatay'ın Payas ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özkul Çolak Caddesi'nde bir iş yerindeki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen şüpheliler A.H. ile M.B'yi belirlenen adreslerde yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde klima, klima motorları, elektrik malzemeleri, spot ışıkları, asansör kartları, su bataryaları, elektrik saatleri, kapı ve pencere pervazları ele geçirildi.

Çalınan malzemeler iş yeri sahibine teslim edildi.