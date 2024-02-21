Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Hatay'ın Payas ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalınan malzemeler ele geçirildi.
Hatay'ın Payas ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özkul Çolak Caddesi'nde bir iş yerindeki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen şüpheliler A.H. ile M.B'yi belirlenen adreslerde yakaladı.
Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde klima, klima motorları, elektrik malzemeleri, spot ışıkları, asansör kartları, su bataryaları, elektrik saatleri, kapı ve pencere pervazları ele geçirildi.
Çalınan malzemeler iş yeri sahibine teslim edildi.