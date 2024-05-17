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Hatay'da 2 firari hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı

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Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde çalışma yaptı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan G.K, Ö.K, R.K. ve M.A.S. gözaltına alındı. Çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler İ.E. ve Y.Ö'de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.S. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı, firari hükümlüler cezaevine gönderildi.

Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan G.K, Ö.K, R.K. ve M.A.S. gözaltına alındı.

Çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler İ.E. ve Y.Ö'de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.S. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı, firari hükümlüler cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Dörtyol Hatay Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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