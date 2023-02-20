Hatay 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8'lik depremlerle sallandı (3)

AFAD'DAN DENİZ SEVİYESİNDE YÜKSELME UYARISIAFAD'dan yapılan uyarıda deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla vatandaşların sahil kesiminden uzak durmaları belirtildi.

Afad'DAN DENİZ SEVİYESİNDE YÜKSELME UYARISI

Afad'dan yapılan uyarıda deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla vatandaşların sahil kesiminden uzak durmaları belirtildi. İskenderun'da vatandaşlar sahil kesiminden uzaklaştırılırken, AFAD'ın uyarısında şu ifadeler yer aldı.

Depremin ardından televizyonlarda canlı yayınlara katılan uzmanlar, bölgede yeni depremler olacağı uyarısını yineledi. Jeolog Okan Tüysüz, Hatay'da 3 dakika arayla meydana gelen depremlerin artçı olmadığını tetiklenen depremler olduğunu belirtti. Antakya'nın içerisinden Akdeniz'e bir fay hattı bulunduğunu bildiren Tüysüz, "Avrupa Sismoloji Ajansı bunu 6.6 olarak veriyor. Kırılan fayın stres biriktiren yeriydi. Göksun-Savrun Fayı yine deprem oluşturabilecek bir bölge. Antakya-Samandağ'da arasında bu büyüklükte bir tane daha olabilir." dedi. (DNA)

Semih ERSÖZLER/HATAY,