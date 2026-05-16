Hasankeyf'te "Kadim Şehirler Yolu Batman-Şırnak Rotası" tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Türkiye'nin 81 iline turizmi yaymak, 12 ay boyunca turizmi geliştirmek en büyük amaçlarımızdan biri. Bu anlayışla ülkemizin her bir köşesini turizm değerli ürüne dönüştürmek, buralarda doğru yatırımlar ve tanıtımlar yaparak turizm ürünlerimizi geliştirmek istiyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla Batman'ın Hasankeyf ilçesi Ören yerinde Batman ve Şırnak valilikleri tarafından, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı bünyesinde hayata geçirilen "Kadim Şehirler Yolu Batman-Şırnak Rotası" lansman programı düzenlendi.

Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda turizmde çok güzel gelişmeler sağladığını, dünya ortalamasının üstünde büyüdüğünü söyledi.

Dünyada turizmde artık örnek alınan bir ülke konumuna geldiklerini, bunu çok daha üst noktalara çıkarmaları, turizmi daha da büyütmeleri gerektiğini anlatan Alpaslan, Türkiye'nin ekonomisine, insanların refahına, turizm alanında daha büyük katkılar sunmaları gerektiğini dile getirdi.

Bu anlayışla çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Alpaslan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 81 iline turizmi yaymak, 12 ay boyunca turizmi geliştirmek en büyük amaçlarımızdan biri. Bu anlayışla ülkemizin her bir köşesini turizm değerli ürüne dönüştürmek, buralarda doğru yatırımlar ve tanıtımlar yaparak turizm ürünlerimizi geliştirmek istiyoruz. En büyük avantajımız Hasankeyf gibi olağanüstü güzelliklerimiz, Türkiye olarak olağanüstü varlıklarımız var. Cennet bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla bunu çok güzel bir şekilde tanıttığımız müddetçe Türkiye'nin turizmde büyümemesinin önünde hiçbir engel yok.

Türkiye Yüzyılı vizyonunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah her alanda olduğu gibi turizmde de çok önemli büyük adımlar atarak 65 milyar doları çok daha üst noktalara çıkararak insanımızın refahını daha üst noktalara getireceğiz. Önümüzde büyük bir fırsat da var. 90'lı yılların sonunda dünyada deniz, kum, güneş için seyahat edenler yüzde 45'lerin üstündeydi. Kültür, inanç, gastronomi, doğal güzellikler saikiyle seyahat edenler sadece yüzde 7'ler seviyesindeydi. Bugün deniz, kum, güneş için seyahat edenler yine aynı oranda, ama kültür, inanç, gastronomi saikiyle seyahat edenler artık yüzde 40'lara dayanmış durumda. Bu da dünyada 1,5 milyar insanın seyahat ettiği bugünkü dünyada kültür, inanç, gastronomi saikiyle 600 milyon insanın seyahat ettiği anlamına gelmekte."

Alpaslan, dünyanın en önemli kültürel varlıkları ve en büyük anıt eserlerinin bölgede bulunduğunu belirterek, "Başta dinimiz İslamiyet olmak üzere Hristiyanlığın, Museviliğin tüm inanç gruplarının en önemli ibadet ve inanç merkezleri yine bu bölgede. Mutfağı söylememe gerek yok. Herhalde dünyanın buradan daha güzel mutfağı hiçbir yerde yok." ifadelerini kullandı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın dünyada ülke turizmi başarılı bir şekilde tanıttığını bildiren Alpaslan, bu bölgeleri çok etkin ve güzel bir şekilde tanıtarak bölgeyi turizmin gözbebeği yapabileceklerini dile getirdi.

"Turizmde bu seneki hedefimiz 1 milyon kişidir"

Batman Valisi Ekrem Canalp ise kentin geleceğini 15 sektörde inşa edecek şekilde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu sektörlerden birinin de turizm olduğunu ve 2,5 yıl önce Batman Turizm Master Planı'nı uygulamaya koyduklarını kaydeden Canalp, bu kapsamda daha önce yaptıkları çalışmaların katlanarak artmaya başladığını dile getirdi.

Uzun vadeli yatırımları da başlattıklarını aktaran Canalp, şöyle konuştu:

"Haziranda 40 dönüm arazide Mağara Oteli'nin ihalesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapıldığını görmek de hepimize nasip olacak. Batman her şeyiyle gelişiyor. Sadece bir kaç sektörde değil, Türkiye'de örnek olacak, Türkiye'de tek olacak, Türkiye'ye model olacak projeleri gerçekleştiriyoruz. Turizmdeki hedefimiz geçen yıl 500 bin kişiydi. 680 bin kişiyle kapattık. Turizmde bu seneki hedefimiz 1 milyon kişidir. İnşallah da geçen yıl o olduğu gibi hedefimiz olan 1 milyonun çok daha ötesine varacağız."

"Önce elimizdeki hazineyi çok iyi görmemiz lazım"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise tarihi güzellikleri bütün dünyaya tanıtmaları gerektiğini söyledi.

"Artık Terörsüz Türkiye'nin kültür turizm ayağını konuşuyoruz. Elimizde çok güzel bir hazine var. Dünyanın burayı tanımaya, görmeye ihtiyacı var. O yüzden bu tanıtım çok önemli. Önce elimizdeki hazineyi çok iyi görmemiz lazım." diyen Şahin, bölgeyi hızlı bir şekilde güçlü bir kültür ve turizm yoluna çevireceklerini belirtti.

Gaziantep'te kültür ve turizme yönelik çalışmaları aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Herkes Hasankeyf'e Kapadokya'ya gelir gibi gelecek. Önce kendimiz inanacağız buna ve birlikte başaracağız. Üretim çok önemli. Artık bizim bir hikayemiz var. Hep başkalarının hikayelerini dinledik. Hep başkalarının büyük filmlerini seyrettik. Artık kendi hikayemizi yazacağız, kendi büyük filmimizi seyredeceğiz ve bunu bütün dünyaya hızlı bir şekilde tanıştıracağız. Hamdolsun, bugün artık Terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz. Terörsüz Türkiye'nin önemini konuşuyoruz. Batman'ın çocukları TÜBİTAK'ta derece yapıp geliyor. Devlet tiyatrosu kuruluyor, voleybolda birinci oluyor."

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da Batman'ın artık kabuğunu kırmaya başladığını, Batman artık sadece bir geçiş güzergahı veya bir sanayi şehri değil tarihi, gastronomisi ve doğasıyla bölgesel bir turizm merkezi olacağını söyledi.

Batman'da sanayiyi güçlendirmek için var güçleriyle çalıştıklarını bildiren Nasıroğlu, şöyle devam etti:

"Çünkü bu şehirde enerji, birlik ve beraberlik var.

Çok çalışacağız, çok üreteceğiz, çok mücadele edeceğiz ve heyecanımız olacak. Bütün bunların neticesinde bu 1 milyon turist hedefine ulaşırız. Bunun için de otellere ihtiyacımız var. Batman iyi yere doğru gidiyor. Terörsüz Türkiye, barışın, kardeşliğin konuşulduğu bu ortam en çok bize yarıyor. Çünkü biz geçmişte bunun acısını çektik. Bir daha o günleri yaşamama adına burayı çok çok sahipleneceğiz. Bu barışa, kardeşliğe, Terörsüz Türkiye'ye dört elle sarılmamız lazım. Çocuklarımızı, gençlerimizi artık bu terör belasından uzaklaştırıp sportif alanda, turizmde, diğer alanlarda eğitimlerini, başarılarını güçlü hale getirirsek, sanayimizi de güçlendirirsek inanıyorum ki Batman bölgenin liderliğini alabilecek kapasitede ve güçte bir şehirdir."

Programa, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.