Hasankeyf'te Kaçakçılıkla Mücadele: 22 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Güncelleme:
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı ürünlerle birlikte 22 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma, durdurduğu araçlarda arama yaparak cep telefonları, kablosuz kulaklıklar, elektronik sigaralar ve paket sigaralar ele geçirdi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 22 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca uygulama noktasında durdurulan 22 araçta arama yapıldı.

Aramalarda, gümrük kaçağı 2 cep telefonu, 7 kablosuz kulaklık, 9 elektronik sigara ve 3 bin 7 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 22 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
