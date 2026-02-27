Haberler

Batman'da kaçakçılık operasyonunda 61 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 61 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Jandarma ekiplerince 45 araçta yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 45 araçta arama yapıldı.

Aramalarda, gümrük kaçağı 11 bin 500 paket sigara, 41 parfüm, 23 elektronik sigara, 143 paket nargile tütünü ve faturasız 92 kamyon lastiği ele geçirildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen
