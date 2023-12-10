Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda Buz Kesme Çalışmaları Başladı

Çin'in kuzeydoğusundaki Harbin'de bulunan Songhua Nehri'nde buz kesme çalışmaları başladı. İşçiler dev buz kalıplarını nehirden çıkararak Harbin Buz ve Kar Dünyası'na taşıyor. Parkın inşaatı devam ederken, bu yıl turistler için bir hafta önce açılacak.

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ÇEKİM TARİHİ: 8 Aralık 2023

1. Songhua nehrinde buz kesme çalışmalarından çeşitli görüntüler

2. 25'inci Harbin Buz ve Kar Dünyası'nın inşaat alanından çeşitli görüntüler

3. ANONS 1 (İngilizce): SUN XİAOYU, Xinhua muhabiri

5. ANONS 2 (İngilizce): SUN XİAOYU, Xinhua muhabiri

6. ANONS 3 (İngilizce): SUN XİAOYU, Xinhua muhabiri

ANONS 1 (İngilizce): SUN XİAOYU, Xinhua muhabiri:

"Bu sabah buz gibi bir hava var. Şu anda Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki ana nehir Songhua Nehri'nin donmuş yüzeyinde duruyorum. Nehir kalın bir buz tabakasının altında sessizce akıyor. Ancak bu sessizlik birden bire sert bir testere sesiyle bozuluyor."

Düzenlenen tören ve etkileyici folklor gösterilerinin ardından işçiler donmuş nehirde dev buz kalıpları kesiyor. Yüzlerce kilogram ağırlığındaki her bir kalıp, 120 santimetre uzunluğunda, 80 santimetre genişliğinde ve 40 santimetre kalınlığında tek tip bir boyuta sahip.

İşçiler buz kalıplarını nehirden çıkarmak için kanca kullanıyor. Kıyıya çekilen kalıplar forkliftler yardımıyla, dev buz ve kar heykellerinden oluşan dünyanın önde gelen tema parklarından Harbin Buz ve Kar Dünyası'na giden kamyonlara yükleniyor.

"Songhua Nehri'ndeki buz kesme törenine katılmak için geldik. Buzun, buz ve kar dünyasını inşa etmek için kullanıldığını biliyoruz. Ayrıca buz ve kar dünyasının bir an önce açılmasını dört gözle bekliyor ve dünyanın dört bir yanından turistlerin buz ve kar kültürümüzü deneyimlemek üzere Harbin'e gelmelerini umuyoruz."

ANONS 2 (İngilizce): SUN XİAOYU, Xinhua muhabiri:

"25. Harbin Buz ve Kar Dünyası, bu yıl turistler için her zamankinden bir hafta önce, Aralık ayı ortasında açılacak."

Parkın inşaatı devam ederken binlerce işçi gece gündüz çalışıyor. 100'den fazla buz ve kar enstalasyonu inşa etmek için 250.000 metreküpten fazla buz ve kar kullanılacak. Ziyaretçilere park tarihinin en büyük ölçekli etkinliği sergilenecek.

ANONS 3 (İngilizce): SUN XİAOYU, Xinhua muhabiri:

"Geçen yılki 24. Harbin Buz ve Kar Dünyası'nı 800.000'den fazla turist ziyaret etmişti. Bu yıl kış harikalar diyarında daha fazla turistle buluşmak için sabırsızlanıyoruz. O zaman görüşmek üzere."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor. (XHTV)