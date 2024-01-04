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Hamas Yöneticisinin Öldürülmesi Nedeniyle Batı Şeria'da Genel Grev Düzenlendi

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Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Salih el-Aruri'nin İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülmesinin ardından Batı Şeria'da genel grev düzenlendi.

NABLUS, 4 Ocak (Xinhua) -- Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Salih el-Aruri'nin İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülmesinin ardından bu saldırıları protesto etmek amacıyla Batı Şeria'da Çarşamba günü genel grev düzenlendi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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