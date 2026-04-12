Hamas: İsrail, Gazze'de aç bırakma politikasını yeniden devreye soktu

Güncelleme:
Hamas, İsrail'in Gazze'deki insani yardım girişlerini kısıtlayarak aç bırakma politikası uyguladığını ve ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini açıkladı. Gıda maddelerinin girişindeki kısıtlamalar, yoksul halkın yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor.

Hamas, İsrail'in Gazze'de insani yardım girişlerini kısıtlayarak "sistematik bir aç bırakma politikası" uyguladığını ve ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürdüğünü açıkladı.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım yaptığı açıklamada, İsrail'in özellikle un ve temel gıda yardımlarının girişini geniş ölçüde kısıtlayarak Gazze'de yeniden "aç bırakma stratejisi" yürüttüğünü ifade etti.

Kasım, bu uygulamaların Gazze Şeridi'nde ekmek fiyatlarının sürekli artmasına ve derinleşen yoksulluk koşullarına yol açtığını belirtti.

İsrail'in insani yardım girişlerini engelleyerek ateşkes anlaşmasını açık şekilde ihlal ettiğini vurgulayan Kasım, anlaşmada belirlenen yardım miktarlarının yalnızca yaklaşık üçte birinin girişine izin verildiğini ifade etti.

Hamas Sözcüsü Kasım, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ve ateşkes yükümlülüklerine uymadığını da belirtti.

Kasım ayrıca, bazı uluslararası açıklamalarda yardım girişlerinin anlaşmaya uygun şekilde gerçekleştiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek bu beyanları reddettiklerini aktardı.

Son olarak da Kasım, arabuluculara ve ateşkesin garantörlerine çağrıda bulunarak İsrail'in "aç bırakma politikası"na karşı net bir tutum alınması ve insani yardım akışının güvence altına alınması talep etti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 328'e, yaralı sayısı da 172 bin 184'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
