Haluk Bayraktar: "onlara İnat Daha Fazla Üreteceğiz, Daha Fazla Çalışacağız"

Haber: Hakan KAYA

(İSTANBUL) SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TUSAŞ saldırısına ilişkin, "Bu hain saldırı sonucunda TUSAŞ'taki çalışan kardeşimizin de dediği gibi onlara inat daha fazla üreteceğiz, daha fazla çalışacağız. Bu ruh, bu motivasyon savunma sanayinde her firmamızda mevcut" dedi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) 22-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen 120'den fazla ülkeden 1.478 firmanın katılım göstererek teknolojilerini sergilediği SAHA EXPO fuarının son gününde, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, fuara ilişkin açıklamada bulundu.

"Onlara inat daha fazla üreteceğiz, daha fazla çalışacağız"

TUSAŞ'a düzenlenen saldırıyı kınayan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, saldırıda şehit düşenlere rahmet, yaralılara da şifa diledi. Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bu hain saldırı sonucunda TÜSAŞ'taki çalışan kardeşimizin de dediği gibi onlara inat daha fazla üreteceğiz, daha fazla çalışacağız. Bu ruh, bu motivasyon savunma sanayinde her firmamızda mevcut. Burada fuar standında gezdiğiniz her firmanın çalışanı da bunu gözlemleyebilirsiniz. Bizler de onların bizlere bıraktıkları bu emaneti hakkıyla daha da ileriye taşıyacağız. SAHA İstanbul'un da kuruluş amacı, vizyonu, hedefi bu. Ülkemizi bu alanda tam bağımsızlığa götürmek."

"Türk firmaları olarak dünyanın en iyisiyiz"

Türkiye'nin zamanında insansız hava aracını dahi parasını verip tedarik edemediğini söyleyen Bayraktar, "Biz şu an o teknolojide Türk firmaları olarak dünyanın en iyisiyiz. Dünya pazarının da yüzde 65'inden fazlasına hakimiz. Sadece kendi ülkemizde değil 35 ülkeye ihraç eder hale geldik. Demek ki biz kendi insanımıza, kendi girişimcimize güvenirsek aslında bütün bunları başarabiliriz. Onun en önemli göstergesi. Zamanında tank ithal ediyorduk. Bakın bugün milli tankımız var. Yerli Atak helikopterimiz var. Bu ülkenin gemi üreticileri, gemi inşa sanayi, kendi milli askeri gemisini üretemiyordu ancak taşeron olarak yer alıyordu. Bugün Türk sanayicisi, kendi uçak gemisini üretir hale geldi. Kendi korvetini, firkateyni üretir hale geldi. Denizaltı teknolojisinde bu ülke bağımlıydı, kendi milli denizaltımız var. Bunların her biri bizim için çok önemli adımlar ve bunları da ileriye götürmek, desteklemek, ekosistemi güçlendirmek de bizim en önemli misyonumuz" diye konuştu.

"133 anlaşma imzalandı, bu anlaşmaların toplam değeri 6 milyar 189 milyon dolar"

Bin 478 firmanın SAHA EXPO'da yer aldığı bilgisini veren Bayraktar, "Bu bin 478 firma arasında 176 firma yabancı, geri kalan bin 224 firma da yerli firmalarımız oldu. Bu önemli bir rakam. Ülkemizin savunma sanayinde ne kadar derinliğe ulaştığının da bir göstergesi. Bundan 20 yıl önce ülkemizde düzenlenen savunma sanayi fuarlarında sadece 2 tane yerli Türk firması bulabilirken, bugün bu fuarda 20 sene sonra bin 200'ün üzerinde firmamız kendi geliştirdiği milli teknolojileri sergiliyor. Bu anlamda da önemli bir kazanım. 133 anlaşma imzalandı. Bizim tespit ettiğimiz rakam, bu anlaşmaların toplam değeri 6 milyar 189 milyon dolar. Daha da önemlisi 133 anlaşmanın 4 milyar 332 milyon doları da ihracat sözleşmesi" dedi.