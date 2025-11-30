Halep'te Nasteks 2026 Tekstil Fuarı Tanıtıldı

Suriye'nin sanayi başkenti Halep'te, Suriye Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Nasteks işbirliğiyle uluslararası tekstil fuarı "Nasteks 2026"ın tanıtımı gerçekleştirildi.

Tanıtıma, Halep Valisi Azzam Garib, Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz, şehrin müftüsü, üretici firmalar ile yerli ve yabancı birçok şirketin temsilcisi katıldı.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve ardından konuklara hitaben açılış konuşmaları yapıldı.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakan Yardımcısı Besil Abdulhanan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın stratejik önemi olduğunu söyledi.

Fuarın, Suriye'deki en önemli ekonomik sektörlerden biri olan tekstil sanayisini doğrudan ilgilendiren stratejik bir etkinlik olduğunu ifade eden Abdulhanan, "Ülkedeki sanayinin yüzde 60'ından fazlası tekstil sektöründe faaliyet gösteriyor. Özellikle Halep, Suriye sanayisinin başkentidir." dedi.

Abdulhanan, fuara gösterilen yoğun ilginin altını çizerek, "Birçok şirket katılım için başvuruda bulundu. Türk şirketlerinden de ciddi talep var. Kesin katılımcı sayısı fuar başlangıcında netleşecektir." dedi.

?"Orta Doğu'daki en büyük tekstil fuarı"

Nasteks Resmi Sözcüsü İzzeddin el-Kasım da fuarın ölçeğinin bölge için tarihi bir adım olduğunu söyledi.

Fuarın, Orta Doğu'da tekstil sektörüne yönelik en büyük ekonomik ve kalkınma etkinliği haline geldiğini belirten Kasım, "Çin'den İspanya'ya, hatta Brezilya'ya kadar uzanan geniş bir şirket katılımı var. Toplamda 11'den fazla sektörden firmalar yer alıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin fuara güçlü şekilde dahil olduğunu vurgulayan Kasım, "Sadece Türkiye'den 2 bin 500 metrekareyi aşan bir alan tahsis edildi ve bu sayı artmaya devam ediyor. Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika'dan da yoğun katılım var." ifadelerini kullandı.

Halep'in fuar açısından kritik önem taşıdığı belirten Kasım, "Halep sanayi başkentidir. Üretimin yeniden canlanması Suriye'nin milli gelirini ve ekonomik istikrarını güçlendirecektir. Şehir, tekstil sanayisi için gerekli altyapıya ve deneyimli iş gücüne sahiptir." ifadelerini kullandı.

-"Suriye tekstili dünya sahnesine geri dönmeli"

Halep Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Müne el-Gabra da Suriye'nin köklü tekstil mirasının yeniden canlandırılması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Suriye tarih boyunca tekstiliyle tanınmıştır. Halep, savaş öncesi dünyanın birçok ülkesine tekstil ihraç eden bir şehirdi. Bugün burada bulunmamızın sebebi, tekstil ve ticaret yoluyla ekonomiyi yeniden canlandırmaktır."

Geleneksel kumaş örneklerinden Ağabani'yi hatırlatan Gabra, "Ağabani kumaşının motifleri bizim hikayelerimizi anlatır. Bu ürünlerin yeniden dünyaya tanıtılması, hem kültürel mirasımız hem de ekonomik kalkınmamız açısından çok önemlidir." dedi.

Halep'teki tekstil sektörünün Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını oluşturduğunu belirten Gabra, "Tekstil ihracatı güçlü olduğunda, Suriye ekonomisi de güçlenir." ifadelerini kullandı.

1-4 Nisan 2026'da düzenlenecek fuar, üretim hatları, tekstil makineleri, otomasyon sistemleri, kumaş çeşitleri, ham maddeler, teknik ve tıbbi tekstiller, ev tekstili, dekorasyon ürünleri, ambalaj ekipmanları ve geleneksel kumaşlardan oluşan geniş bir yelpazeyi içeriyor.

Fuar, üretim hatları, makineler ve otomasyon sistemleri, kumaş çeşitleri, ham maddeler, ev tekstili, iç mimari ve dekorasyon, geleneksel dokuma, tıbbi tekstiller, ambalaj teknolojileri ve aksesuar sektörlerini bir araya getirecek.

Türkiye, fuarda 2 bin 500 metrekareyi aşan bir alanla güçlü bir şekilde temsil edilecek.

Tanıtım programına, Çin, İspanya, Brezilya ve çeşitli Arap ülkeleri dahil birçok ülkeden şirketlerden katılım oldu.