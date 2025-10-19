Hakkari Zapspor, Iğdır Karaağaçspor'u 4-0 Mağlup Etti

Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, konuk etiği Iğdır Karaağaçspor'u 4-0 yendi.

Hakkari Zapspor, ligin 2. haftasında Iğdır Karaağaçspor'u konuk etti.

Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Hakkari Zapspor'un 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Taraftarların ilgi gösterdiği maçı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan da izledi.