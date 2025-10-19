Hakkari Zapspor, Iğdır Karaağaçspor'u 4-0 Mağlup Etti
Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, ligin 2. haftasında konuk ettiği Iğdır Karaağaçspor'u 4-0 yenerek galip geldi. Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı çok sayıda taraftar ve yerel yöneticiler izledi.
Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, konuk etiği Iğdır Karaağaçspor'u 4-0 yendi.
Hakkari Zapspor, ligin 2. haftasında Iğdır Karaağaçspor'u konuk etti.
Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Hakkari Zapspor'un 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Taraftarların ilgi gösterdiği maçı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan da izledi.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel