Hakkari-Van kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı; futbolcuların zorlu yolculuğu kamerada

FUTBOLCULARIN ZORLU YOLCULUĞU

6 gündür kapalı olan Van- Hakkari kara yolu kontrollü olarak açılırken, Ağrı deplasmanına gitmek için yola çıkan Hakkari Zap Spor Futbol Takımı oyuncuları zor anlar yaşadı. Futbolcular, sabah saatlerinde yolun bir kısmını yürümek zorunda kaldı. Ardından futbolcular kamyon kasasında yola devam etti. Zorlu yolculuk objektife yansırken, futbolcular daha sonra bindikleri minibüsle Ağrı'ya gitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı