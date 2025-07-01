Hakkari Spor Lisesi'nde Yetenek Sınavları Başladı

Hakkari Spor Lisesi'nde Yetenek Sınavları Başladı
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Hakkari Spor Lisesi'nin 2025-2026 eğitim öğretim yılı yetenek sınavları 27 Haziran-8 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 245 başvuru arasından 30 kız ve 60 erkek öğrenci kabul edilecek. Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, sınav sürecinin adil ve objektif değerlendirileceğini vurguladı.

Hakkari Spor Lisesi'nin 2025-2026 eğitim öğretim yılı yetenek sınavları başladı.

27 Haziran-8 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sınavlara başvuran 245 kişiden 30 kız ve 60 erkek öğrenci sınav sonucuna göre okula kabul edilecek.

Sınavların yapıldığı Hakkari Spor Lisesi'ni ziyaret eden Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, adayların alanında uzman, adil ve tarafsız öğretmenler tarafından objektif kriterlere göre değerlendirildiğini söyledi.

Öğrencilere başarı dileğinde bulunan Yılmaz, "Bizim için önemli olan yalnızca fiziksel yeterlilik değil, aynı zamanda disiplin, çalışma azmi, takım ruhu ve sportmenliktir. Gerçek sporcu sadece kazandığında değil, kaybettiğinde de onurunu ve centilmenliğini koruyabilen kişidir. Çocuklarınıza verdiğiniz destek ve onların yanında oluşunuz çok kıymetli. Bir sporcu yetiştirmek sabır ve özveri ister. Emeklerinizden ötürü sizleri yürekten kutluyorum. Bugün ne olursa olsun, elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Sonuç ne olursa olsun, bizim için değerlisiniz. Başarı sadece bir sınavla değil, hayatın tamamında sergilediğiniz duruşla ölçülür." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
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