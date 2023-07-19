Hakkari'deki Cilo Buzulları'nda yaşanan kurtarma operasyonu

Hakkari'deki Cilo Buzulları bölgesinde 3 gün önce buzulların kırılması sonucu düştükleri çukurdan yaralı olarak kurtarılan Avcu çifti yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Cilo Buzulları bölgesinde kırılan buzulların oluşturduğu çukura düşen 4 kişiden 2'si ilk gün sağ kurtarılmış, kaybolan Hakime Koç (İstanbul) ve Mehmet Aydın'ın (Şırnak) bulunması için de arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmüştü. Dün sabahın erken saatlerinde Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ile Adalet Bakanlığında memur olarak çalışan Hakime Koç için arama kurtarma çalışmaları başlatılmış ve İstanbul, Sakarya ve Bursa'dan gelen mağara, dağcı ve buzul tırmanışçı ekiplerin de katıldığı çalışmalar sonucunda ikisinin de cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kırılan buzulun oluşturduğu çukurdan yaralı kurtarılan çiftten biri taburcu oldu

Kırılan buzulun oluşturduğu çukurdan yaralı kurtarılan çiftten Kemal Avcu (43) taburcu edilirken, eşi Gülay Avcu'nun (29) Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ndeki tedavisi ise sürüyor. Buzul çukurundan yaralı kurtulan Avcu çifti, o gün yaşadıklarını anlattı.

"Ölmek istemiyorum' diye Allah'a yalvarıyordum"

İHA muhabirine konuşan Gülay Avcu, sağlık durumunun ilk güne göre daha iyi olduğunu belirtti. Yaşadıkları olayı hayatları boyunca unutamayacağını ifade eden Avcu, "Buzul kütlesine ayak bastığımız gibi direkt çöktü. Dört arkadaş aşağı hızlı bir şekilde düştük. İlk bayan arkadaş zaten baygındı. Erkek arkadaş da ayağı buzun içerisine sıkışmıştı. Eşim onu kurtarmaya çalıştı ama kurtaramadı. Sonra beni kurtarmaya çalıştı ama ayaklarım tutmuyordu. O sırada şelale daha hızlı akmaya başladı. Sonra eşim beni bir buz kütlesinin üzerine koydu. Öleceğimizi düşündüğümüz için de eşimle helalleştik. Eşime sen git dedim ve o da 'seni bırakıp gidemem' dedi. Eşimin oradan çıkıp yardım getirmesi iyi oldu. Yardım beklerken soğuğa karşı hayatta kalmaya çalıştım. 'Ölmek istemiyorum' diye Allah'a yalvarıyordum. Sonra eşim geldi ve seni çıkaracaklar bekle dedi. 20 santimlik bir buz kütlesinin üzerinde ayaklarımda ayakkabı da yoktu. Bacaklarım tutmadığı için de kendimi buza yasladım. O şekilde kendimi ısıtmaya çalışıyordum. Sonra tam hipotermiye girmişim ve bayılacağım esnada bir baktım ki birisi bana ip bağladı. Orayı çok zor hatırlıyorum" dedi.

"Çok kötü bir duyguydu, Allah kimseye yaşatmasın"

Adıyaman'dan Cilo Dağı turuna katılmak için bölgeye gittiklerini anlatan Kemal Avcu ise "Karın üzerindeydik ve bir anda kendimizi boşlukta gördük. Kendime geldiğimde aşağıdaydık. O sırada arkadaşlarıma ve eşime baktım. Eşim hemen yanı başımda yatıyordu. Hem eşime hem de arkadaşlarıma müdahale etmeye çalıştım. Onları çıkaramadım, çünkü oldukları yerde sıkışmıştılar. Eşimi suyun akmadığı güvenilir bir yere taşımaya çalıştım. Sonra tırmandım bir şekilde yukarı çalıştım. Oradaki ekipler büyük bir mücadeleyle kurtardılar. İlk yardımı oradan yaptılar. Eğer ilk yardım orada olmasaydı daha kötü olabilirdi. Bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çok kötü bir duyguydu, Allah kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

Kaybolan ve arama kurtarma çalışmaları sonucu 2 gün sonra cesetleri bulunan arkadaşları için de çok üzgün olduğunu söyleyen Avcu, hayatını kaybeden arkadaşlarına Allah'tan rahmet, ailelerine de sabırlar diledi. - VAN