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Hakkari'de sağanak yağış etkili oluyor

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Hakkari'de sağanak yağış etkili oluyor

HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Hakkari- Van yolu ve Hakkari- Şırnak yolunun belirli aralıklarında geçişler kontrollü şekilde sağlanıyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Hakkari Valiliği, "İlimizde devam eden yoğun sağanak yağışlar sebebiyle Depin yol güzergahı, Erziki Tüneli çıkışı, Çanaklı köy yolu ve Gupsi TOKİ mevkilerinde sel sularının toprak ve taşları taşıması sonucu küçük çaplı heyelan ve yollarda kapanma meydana gelmiştir. Heyelan ve sel sebebiyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Van-Hakkari devlet yolu, Hakkari-Van yolu ve Hakkari-Şırnak yolu belirli aralıklarında geçişler kontrollü şekilde sağlanmaktadır. Heyelan ve sel sebebiyle ulaşımda aksamaların yaşandığı yolların tamamen açılması için; İl Özel İdaresine bağlı 50 iş makinesi ve 80 personel ile Karayolları 114. Şube Şefliğine bağlı 11 araç ve 14 personel eşliğinde ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir. Devam eden yağışlar sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın da dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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