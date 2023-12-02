Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de kurumlar ve gençler arası voleybol turnuvası düzenlendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Çukurca Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün destekleriyle voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 23 takım katıldı ve etkinlik 29 Aralık'a kadar devam edecek.

???? Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kurumlar ve gençler arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Çukurca Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğün destekleriyle düzenlenen voleybol turnuvaları başladı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Saran Kapalı Spor Salonu'nda turnuvanın açılış maçını, Kaymakam Mert Kumcu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.

Kumcu, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına düzenledikleri turnuvaya 23 takımın katıldığını belirterek, "Gerçekten çok güzel bir atmosfer var. Vatandaşlarımız, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz burada takımların karşılaşmalarını izliyor. 'Çukurca spor yapıyor' mottosuyla düzenlediğimiz turnuvadan insanlar çok memnun. Turnuvamız 29 Aralık'a kadar devam edecek. İlçemizde bu tür spor faaliyetleri artarak devam edecek."??????? diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

voleybol Hisarcık Çukurca Hakkari Etkinlik Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM KALKTI MI? Asgari ücret 2024 Ara zam olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak 2024 Son Dakika? BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024? Beşiktaş (BJK) başkan adayları belli oldu mu? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (116. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (353. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (2 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor? CAN GÜRZAP NEDEN ÖLDÜ, ne zaman öldü? Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? 3 ARALIK NE GÜNÜ? 3 Aralık ne olarak kutlanıyor, anılıyor? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve önemi! Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title