Hakkari'de kurumlar ve gençler arası voleybol turnuvası düzenlendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Çukurca Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün destekleriyle voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 23 takım katıldı ve etkinlik 29 Aralık'a kadar devam edecek.

???? Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kurumlar ve gençler arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Çukurca Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğün destekleriyle düzenlenen voleybol turnuvaları başladı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Saran Kapalı Spor Salonu'nda turnuvanın açılış maçını, Kaymakam Mert Kumcu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.

Kumcu, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına düzenledikleri turnuvaya 23 takımın katıldığını belirterek, "Gerçekten çok güzel bir atmosfer var. Vatandaşlarımız, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz burada takımların karşılaşmalarını izliyor. 'Çukurca spor yapıyor' mottosuyla düzenlediğimiz turnuvadan insanlar çok memnun. Turnuvamız 29 Aralık'a kadar devam edecek. İlçemizde bu tür spor faaliyetleri artarak devam edecek."??????? diye konuştu.