Hakkari'de Hayvan Sağlığı İçin Birlikte Mücadele Eden Konyalı Çift

İlk görev yerleri olan Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğünde tanışıp evlenen Konyalı çift, kentin zorlu coğrafyasında hayvanların hastalıklardan korunması için çalışıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 3 yıl önce atanan 29 yaşındaki Selin Ünver ile 32 yaşındaki Ahmet Darıyeri, bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra hayatlarını birleştirmeye karar verdi.

10 ay önce evlenen Konyalı çift, hayatlarının kesiştiği kentte, hayvanları hastalıklardan korumak, insanların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için çalışma yürütüyor.

Kimi zaman birlikte kimi zaman da ayrı ekiplerle köyleri gezen, araçların gitmediği noktalara yürüyerek ulaşan Selin ve Ahmet Darıyeri, bir araya geldikleri besicileri hayvan sağlığı ve modern hayvancılık konularında bilgilendiriyor.

Köy ve mezralardaki ahırları tek tek dolaşan çift, büyükbaş hayvanlara şap ve brusella, küçükbaş hayvanlara da çiçek ve veba aşısı yaparak onları olası hastalıklardan koruyor.

"Sürekli sahadayız"

Selin Darıyeri, AA muhabirine, 2022'de ilk görev yerleri olan Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne atandıklarını söyledi.

Kentte görev yaparken tanıştıklarını ve 10 aydır evli olduklarını belirten Darıyeri, şöyle konuştu:

"Burada hayvancılık yaygın yapılıyor. İşte de evde de birlikteyiz. Hayatın her anını birlikte paylaşıyoruz. Meslektaş olduğumuz için birbirimizi çok iyi anlıyoruz. En büyük avantajımız bu. Şu ana kadar bir dezavantaj yaşamadık. Hem eşim hem de diğer meslektaşlarımla sürekli sahadayız. Yaz, kış fark etmiyor. Omuz omuza hep birlikte çalışıyoruz. Bölge insanı çok misafirperver. Gittiğimiz bütün köylerde bunu görüyoruz. Hakkari coğrafya olarak zor ama insanları çok iyi. Burası anlatılarak tarif edilecek bir şehir değil. Herkesin mutlaka bir kez gelip bu muhteşem doğayı görmesi gerekiyor."

"Eşimle her konuda yardımlaşıyoruz"

Ahmet Darıyeri de eşi ve diğer mesai arkadaşlarıyla 3 yıldır güvenilir gıdaya ulaşılması ve hayvan sağlığını korumak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Kentte verimli hayvancılığın yapılması için ellerinden geldiğince yetiştiricilere yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Darıyeri "Burası engebeli, dağlık bir bölge. Bazı yerlerde arabayı bırakıp saatlerce yürümek zorunda kalıyoruz. Buraya alıştık artık. İnsanlara fayda sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Eşimle her konuda yardımlaşıyoruz. Buranın doğası çok güzel. Birlikte bu güzellikleri de görüyoruz. Birlikte çalışmamızın olumsuz bir yönü yok, avantajı çok." diye konuştu.