Önder Aksakal: "Devletimizin Çizgisini Kararlılıkla Sürdüren Dışişleri Bakanımıza Yönelik Tehditkar Açıklamaları Kınıyoruz"

(TBMM) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Hayretle karşıladığımız asıl garabet ise Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın tutarlı ve dirayetli duruşuna karşı bazı AKP'li killetvekillerinin itirazlarıdır. Devletimizin çizgisini kararlılıkla sürdüren Dışişleri Bakanımıza yönelik tehditkar açıklamaları kınadığımızı belirtirken, muhatapları hakkında gereğinin yapılmasının önemini de vurgulamak isteriz" dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Aksakal, 62 sene önce Kıbrıs'ta yaşanan ve "Kanlı Noel"olarak bilinen Lefkoşa'da Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve 3 çocuğunun EOKA terör örgütü tarafından katledilmesinin yıl dönümüne ilişkin,"20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen Barış Harekatı ile sadece Türklere değil, Rumlara da barış getirilmiş, 51 senedir adadaki iki halk huzur ve güven içerisinde yaşamaktadır.Yapılan Barış Harekatıyla aynı zamanda Yunanistan'daki cunta yönetiminin yıkılması da sağlanmış ve Yunanistan'a demokrasi de getirilmiştir.Buradan çağrımız kazanılan bu değerlere hep birlikte sahip çıkılmalıyız ve dört elle sarılmalıyız" dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin konuşan Aksakal, şunları kaydetti:

"DEM ve CHP'nin raporları terörün bitirilmesine dair öneriler yerine partisel taleplerinin öne çıkarıldığını görmek de sürece verilen önemin derecesi açısından çarpıcı olmuştur. Ayrıca raporlarda Cumhuriyet'in ilk yıllarında Cumhuriyet devrimlerine karşı ayaklandırılan ve emperyalist sistemin tetikçiliğine soyunan şeriat yanlısı sözde din adamı kılığındaki vatan hainlerinden devletin özür dilemesi dahi talep edilmektedir. Elbette ikinci yüzyılına girmiş olan demokratik, laik Cumhuriyet'in anayasal düzeninde bu gibi taleplerin bırakın karşılanmasını, düşünülmesi bile abesle iştigaldir.

Bunların yanında bizim de hayretle karşıladığımız asıl garabet ise Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın tutarlı ve dirayetli duruşuna karşı bazı AKP'li milletvekillerinin itirazlarıdır. Devletimizin çizgisini kararlılıkla sürdüren Dışişleri Bakanımıza yönelik bu gibi tehditkar açıklamaları kınadığımızı belirtirken, muhatapları hakkında gereğinin yapılmasının önemini de vurgulamak isteriz.

PKK terör örgütü ve türevlerinin Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kriterler çerçevesinde bir irade ortaya koymayacağını artık herkes görmektedir. DEM Partililerin de kendi kendilerine 'sürecin ikinci aşamasına geçilmiştir' şeklinde ortaya sürdükleri görüşler gerçeklerden uzaktır ve maddi temeli olmayan boş iddialardır ve kabul edilemez. Komisyon'da DEM Parti dışındaki tüm partilerin ortak tavrı önce silahların tamamının bırakılması ve tüm paydaş örgütlerin kendilerini feshetmeleri yönündedir. Bunun dışında bir arayışın diğer adı hayal peşinde koşmaktır."

NY Times gazetesinde önceki hafta yayınlanan analizde olası İstanbul depreminin konu edildiğini belirten Aksakal, "Bu arada İstanbul'da yaşanabilecek bir depremin değerlendirilmesi ve merak edilmesi hususu da es geçilecek bir konu değildir. Kentsel dönüşüm adı altında deprem riski yüksek lokasyonlarda yeni yapılaşmalar yerine güvenli alanlarda sağlıklı ve sağlam binaların zaman geçirmeden yapılması ve riskli binalarda yaşayan yurttaşların buralara taşınması konusu büyük bir aciliyet arz etmektedir. İstanbul'da yaşanabilecek ya da yaşatılacak bir deprem felaketi gerçek anlamda beka sorunu yaratır ki bunu düşünmek bile gereğinden fazla ürkütücüdür" dedi.

2026 yılı için açıklanan asgari ücreti "vasıfsız eleman ücreti" olarak niteleyen Aksakal, vatandaşların yeni belirlene asgari ücrete itiraz etmeleri gerektiğini söyledi. Aksakal, "Belki bu yöntemle yine yoksulluktan kurtulamayacaklardır ama en azından açlık sınırının üzerinde bir yaşamı sağlama imkanı bulacaklardır" diye konuştu.