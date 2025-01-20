HAK-İŞ ve Öz Taşıma İş Sendikası, Van'da İşten Çıkarılan İşçilere Destek Ziyaretinde Bulundu

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı ile Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir, Van'da bazı belediyelerde görevlerine son verilen işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Kayabaşı ve Özdemir, İpekyolu Belediyesi binasının önüne kurdukları çadırda eylemlerini sürdüren işçilerle görüştü, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Kayabaşı, Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden haksız ve hukuksuz şekilde işlerinden edilen işçilerin yanında olduklarını söyledi.

İşçilerin en kısa sürede görevlerine dönmeleri gerektiğini belirten Kayabaşı, şunları kaydetti:

"Belediye başkanlığı görevini üstlenenlerin işçilerin sözleşmelerini feshetmekten daha önemli işleri var. Büyükşehir Belediyesinin kentin altyapısın iyileştirmek, şehir içi yolcu taşımacılığını sağlamak ve rekreasyon alanları oluşturmak gibi sorumlulukları varken maalesef, 800 işçinin iş sözleşmesi feshedildi. Bu durumun ne insani ne vicdani ne de hukuki bir temeli var. Halkın oylarıyla seçilen belediye başkanlarından beklediğimiz hizmet etmeleridir. Birçok şehirde belediye yönetimleri değişiyor, birçok belediye başkanı farklı partilere geçiyor ancak işçilerin sözleşmeleri feshedilmiyor."

"Bu bir ideolojik işçi kıyımıdır"

İşe iade davalarının takipçisi olduklarını aktaran Kayabaşı, "Toplu iş sözleşmeleriyle işçilerimizin kısmi iş güvenceleri sağlandı. Tüm arkadaşlarımız işlerine geri dönene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre burada 800 kişi işten çıkarıldıktan sonra yaklaşık 950 kişi işe alındı. Bu bir ideolojik işçi kıyımıdır. Asla kabul etmiyoruz." dedi.

HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz de işçilerin mağduriyeti giderilinceye kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.