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HAK-İŞ Genel Başkanı: İşverenler yeni vergi düzenlemesine tepki gösterdi

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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni vergi düzenlemesi sonrası bazı işverenlerin tepki gösterdiğini ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yalanını çıkardıklarını söyledi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni vergi düzenlemesi sonrası bazı işverenlerin kıyameti kopardığını ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yalanını çıkardıklarını söyledi.

Üyeleriyle İzmit Anıtpark'ta düzenlenen "Halklarımız İçin Meydanlardayız" programında bir araya gelen Arslan, ülkenin yakın tarihte örneğini yaşamadığı çok ciddi bir kriz süreci yaşadığına ve en büyük mağdurun emekçiler olduğuna dikkat çekti.

Yaşanılan kriz döneminde verginin yüzde 10 ile sınırlandırılmasını talep ettiklerini belirten Arslan, "Yüksek vergi hepimizin belini büküyor. Ocak ayında 100 lira alıyoruz, temmuza gelince 88 liraya düşüyor. Enflasyon kaybı hariç rakamsal olarak da düşüyor. Yılın sonunda bu 60 liraya düşüyor. Geçtiğimiz günlerde vergilerle ilgili düzenlemeler yapıldı. Bazı işverenlerden yeni vergiler talep edildi, hiç vergi vermeyenlere dokunulmaya başlandı. Hemen kıyameti kopardılar, 'Maliye Bakanı istifa etti' diye yalanlar uydurdular. Vergi vermemeye alışmış bunlar, vergi vermek istemiyorlar. Karlarına kar katacaklar, bitmek tükenmek bilmeyen kar hırsları devam ediyor. Vergide adalet olsun, az kazanan az versin, çok kazanan çok versin." değerlendirmelerinde bulundu.

Arslan, ülkedeki sendikalı hareketin büyümesi ve güçlenmesi ile toplu sözleşmenin herkesi kapsaması durumunda kayıt dışı istihdamın olmayacağını ve iş kazalarındaki ölüm oranın yüzde 1'in altına düşeceğini savundu.

Enflasyon kayıplarının ortadan kaldırılması için ek zam talep ettiklerini ifade eden Arslan," Ek protokolle toplu sözleşme dönemi gelemeden bunların derhal uygulanmasını istiyoruz. Sayın Bakana, Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı Yardımcımıza bunları ısrarla ilettik, iletmeye devam edeceğiz." dedi.

Çalışanların yarısının asgari ücretle çalışmasının kabul edilemeyecek durum olduğunu anlatan Arslan, asgari ücret arttığı zaman bütün ücretlerin artmadığı takdirde toplu sözleşme gündeminin yıkılacağını, asgari ücret konusundaki düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Arslan, alt gruptaki emeklilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini kaydederek, "Emekli maaşının alt limiti hiç değilse asgari ücret olsun" şeklinde konuştu.

Program günün anısına çekilen toplu fotoğrafın ardından son buldu.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Şimşek Mahmut Arslan kocaeli Ekonomi Güncel Maliye

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