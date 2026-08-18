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HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, Adil Vergi Sistemini Savundu

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, Adil Vergi Sistemini Savundu
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, mevcut vergi sisteminin çalışanlar için adil olmadığını belirterek, 'Çok kazanan çok vergi versin, az kazanan geliri kadar ödesin' dedi ve aile yükümlülükleri ile zorunlu harcamaların vergilendirmede dikkate alınmasını istedi.

(ELAZIĞ) - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, mevcut vergi sisteminin çalışanlar açısından hakkaniyetli olmadığını belirterek, "Biz vergi vermekten şikayetçi değiliz. Verginin adil olmamasına itiraz ediyoruz. Çok kazanan çok vergi versin, az kazanan da geliri kadar vergi ödesin" dedi.

Arslan, Elazığ'da basın toplantısı düzenledi. Çalışma hayatının en önemli sorunlarının başında vergi adaletsizliğinin geldiğini belirten Arslan, mevcut vergi sisteminin çalışanlar açısından hakkaniyetli olmadığını söyledi.

"Türkiye gelişiyor, büyüyor ve her alanda kendisini geliştirmeye çalışıyor. Ancak vergi konusunda hakkaniyetli ve adaletli bir sistemimiz ne yazık ki yok" diyen Arslan, çok kazananların daha fazla, az kazananların ise gelirleri oranında vergi ödemesi gerektiğini vurguladı.

Vergilendirmede çalışanların aile yükümlülüklerinin de dikkate alınması gerektiğini ifade eden Arslan, birçok ülkede medeni durum ve çocuk sayısına göre farklı vergilendirme modellerinin uygulandığını hatırlattı.

Arslan, kira, temel gıda, sağlık ve eğitim gibi zorunlu harcamaların çalışanların vergilendirilmesinde dikkate alınmasını talep ettiklerini belirterek, çalışanların hem KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergileri hem de gelir vergisini ödemek zorunda kaldığını söyledi.

Gelir vergisi dilimlerinin çalışanların yıl içerisinde kazançlarını önemli ölçüde azalttığını ifade eden Arslan, "Biz vergi vermekten şikayetçi değiliz. Verginin adil olmamasına itiraz ediyoruz. Adil bir vergi sistemi olsun. Çok kazanan çok vergi versin, az kazanan da geliri kadar vergi ödesin" dedi.

Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in vergi reformuna ilişkin bilimsel çalışmalar ve raporlar hazırladığını, taleplerini mitinglerde ve siyasi partiler nezdinde dile getirdiğini belirten Arslan, vergi adaletinin yalnızca sendikalıların değil bütün çalışanların ortak meselesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: ANKA
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