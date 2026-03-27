HAK-İŞ'ten İşçi Hakları Vurgusu

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanlığı 4. Olağan Genel Kurulunda konuşan Arslan, sadece toplu sözleşme yapan, yetki alan ve bu sözleşmelerle mensuplarının haklarını ileriye taşıyan bir sendika olmadıklarını söyledi.

Ülkenin sorunlarını konuşmak ve bunlara yönelik çözümler üretmek gerektiğine işaret eden Arslan, Filistin, İran, Lübnan ve Körfez ülkelerinde yaşananların kendilerini de ilgilendirdiğini kaydetti.

Arslan, insan hakları örgütü olduklarını belirterek, "Kim ne derse desin sendikalı hareket, aynı zamanda demokratik mücadelenin, hak ve özgürlüklerin de güvencesidir. Bir ülkenin demokratikleşme sürecinin en önemli unsurlarından biri sendikal harekettir. O nedenle insan hakları örgütü olarak bölgede olup bitenleri elbette görmezden gelemeyiz. İnançlarımız, tarihimiz ve sorumluluğumuz gereği Filistin ile ilgilenmek, o topraklarda olup bitenlere kulağımızı açmak zorundayız. Onun için bugün yaşananlar da bizim için önemli." diye konuştu.

Türkiye'nin olup bitenleri doğru değerlendirmesi gerektiğini dile getiren Arslan, "Siyonistlerin, emperyalistlerin İran'a yönelik saldırılarına net tavır koymalıyız. Hükümetimiz, devletimiz bu konuda gerekli duyarlılığı, hassasiyeti gösteriyor. Biz de aynı şekilde, aynı tavırla bu saldırıları nefretle kınıyoruz ve lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, çalışma hayatındaki sorunlara değinerek, iş kazalarından meslek hastalıklarına, asgari ücretten vergi ve emeklilik sistemine kadar pek çok konuda görüşlerini ifade ettiklerini ve bunlarla ilgili TBMM'de çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Mevcut sorunların daha da büyümemesi için bölgedeki savaşların, katliamların, adaletsizliklerin sona ermesi gerektiğini vurgulayan Arslan, "HAK-İŞ olarak bir taraftan ülkemizin kalkınması, güçlenmesi için elimizden gelen çabayı sarf ederken diğer taraftan bu krizler döneminde de işçilerin ve çalışanların üzerine çok da fazla yük yüklenmemesini talep ediyoruz. Bir sorumluluk üstleneceksek herkes bunu üstlenmeli. İşverenlerimiz de işçilerimiz de ülkemizin bütün yükünü üzerinde taşıyan bütün sorumluların bu yükü birlikte üstlenmeleri gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, eleştirilerinin ideolojik nedenlere dayanmadığını, ülkeyi sevmeleri ve ülkeye sadakatleri doğrultusunda yaptıklarını belirterek, HAK-İŞ'in gücünün Türkiye'nin gücü olduğuna inandıklarını ve bunu savunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.