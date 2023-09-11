Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolunda kontrolü kaybolan hafif ticari araç, yol çalışması nedeniyle nöbet tutan güvenlik görevlisinin bulunduğu kulübeye daldı. Feci kazada kulübede bulunan bir güvenlik görevlisi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Hafif ticari araç nöbet tutan güvenlik görevlisine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolunda kontrolü kaybolan hafif ticari araç, yol çalışması nedeniyle nöbet tutan güvenlik görevlisinin bulunduğu kulübeye daldı. Feci kazada kulübede bulunan bir güvenlik görevlisi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Doğu Gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Paray yönetimindeki 34 GTB 551 plakalı hafif ticari araç, çalışma yapılan otoyolda gişelere doğru hareket halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan hafif ticari araç, çalışma için nöbet tutan güvenlik görevlisinin bulunduğu kulübeye daldı. Feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kaza sonucu kulübede bulunan güvenlik görevlilerinden Süleyman Özkalalı'nın hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını belirledi. Hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Özkalalı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.