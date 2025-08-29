Hacettepe Üniversitesi Yurtlarına Uçuk Zamlar Yapıldı

(ANKARA) - Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'ndeki yurt ve öğrenci evlerine yüzde 29 ile yüzde 93 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Öğrenciler, "Barınma en temel ihtiyacımız, ticari kaygılarla mağdur ediliyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Beytepe Kampüsü'ndeki yurtlarda 4 kişilk oda fiyatları yapılan yüzde 29 oranındaki zam ile 2 bin 90 TL'ye yükseldi. 4 kişilik odaların fiyatları 2024'te aylık bin 625 TL idi.

Beytepe öğrenci evlerinde 2024 yılında 4 bin 760 TL ile 5 bin 630 TL arasında değişen 2 kişilk odaların fiyatları ise yapılan yüzde 34'lük zam oranıyla 6 bin 370 TL ile 7 bin 540 TL arasında değişen fiyatlara çıktı.

Beytepe Kampüsü'ndeki öğrenci evlerine yapılan zam, tek kişilik odalarda yüzde 93'e ulaştı. Geçen yıl aylık 9 bin 850 TL olan tek kişilik oda fiyatları yapılan yüzde 93'lük zammın ardından 19 bin TL oldu.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'ndeki yurt ve öğrenci evlerinde kalan öğrenciler yüzde 93'e varan zamların ardından yaşadıkları mağduriyeti ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

İsmini vermek istemeyen bir öğrenci yapılan son zamlara ilişkin olarak, "Ben Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenim görüyorum. Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na bağlı farklı yurt türleri var. Öğrenci evleri, Beytepe yurtları ve asistan evleri. Bu yıl öğrenci evlerine ve Beytepe yurtlarına yüzde 29 ve yüzde 34 oranlarında zam yapılırken asistan evlerine yüzde 93 oranında zam yapıldı. 19 bin olarak açıklandı. Asistan evlerinin adı yanıltıcı olabilir. Bu evlerde büyük çoğunlukla öğrenciler kalıyor. Şahsen ben hiç asistana rastlamadım kaldığım süre boyunca. Odalar tek kişilik olduğu için talebin fazla olduğunu, bu yüzden bu kadar zam yaptıklarını düşünüyorum. Ancak burası bir okul ve burada öğrenciler kalıyor. Ticarethane mantığıyla arz talep hesabı yapılarak böyle fahiş bir artış yapılmasını son derece adaletsizce buluyorum" dedi.

"Ticari kaygılar bizi mağdur ediyor"

Aynı öğrenci, "Üstelik Türkiye'de ev sahipleri bile kira artışlarında yasal kısıta tabi iken öğrenci yurduna yüzde 93 oranında zam yapılabiliyor. Ayrıca 50 bin öğrencinin öğrenim gördüğü Hacettepe Beytepe Kampüsü merkeze oldukça uzak, çevresinde lüks daireler ve villalar var. Yani kampüs dışında kalmak istersek ya çok yüksek fiyatlarla karşılaşıyoruz ya da uzakta ev bulabiliyoruz. Bizim amacımız eğitimimize odaklanmak, barınma ise en temel ihtiyacımız. Bunun ticari kaygılarla ele alınması bizi mağdur ediyor. Biz okula ulaşmaya çalışarak da zaten sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ama biraz umutsuzluk içerisinde olduğumuzu da söyleyebilirim. Çünkü 19 bin TL gibi bir fiyatla karşı karşıyayız ve bu yurt için normal bir fiyat değil" ifadesini kullandı.

Öğrenciler barınma belirsizliği yaşıyor

İsmini vermek istemeyen bir diğer öğrenci ise şunları söyledi:

"Biz Hacettepe Üniversitesi asistan evlerinde barınan öğrenciler olarak yüzde 93 gibi uçuk bir zamla karşı karşıyız. TÜFE zammı bile yüzde 43 iken yurda gelen bu zam bizim ağır şekilde mağduriyetimize sebep oldu. Okulun açılmasına bir ay kala bu denli zammı ödeyemeyen ben dahil birçok öğrenci nerede barınacağının belirsizliği içerisinde. Çünkü biz bunu ödeyemiyoruz ve nerede kalacağımızı gerçekten artık düşün düşün bir hal olduk. Yurtların Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olduğunu da hatırlatmak istiyorum.

Bir devlet okulunun bile öğrenciyi ne kadar müşterileştirdiğini zaten belirledikleri fiyatla gayet net şekilde görebiliyoruz. Ayrıca okul yönetiminin asistan evlerinde kalan öğrencileri umursamadan sadece kazanacağı parayı gözettiğini, zaten halihazırda ucuz olmayan yurt fiyatlarını iki katına çıkarmasından çok açık bir şekilde görebiliyoruz."