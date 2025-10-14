Haberler

Güzide Gebzespor'un İstifa Eden Başkanı Görevine Döndü

Güzide Gebzespor'un İstifa Eden Başkanı Görevine Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup lideri Güzide Gebzespor'un başkanı Yusuf İzzettin Öztürk, belediye başkanı Zinnur Büyükgöz ile yaptığı görüşmenin ardından istifasını geri alarak göreve devam etme kararı aldı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Güzide Gebzespor'un dün istifa eden kulüp başkanı Yusuf İzzettin Öztürk, bugün yaptığı görüşmenin ardından görevine geri döndü.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Öztürk ile belediyede bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, istifanın ardından karşılıklı güvenin yeniden tesis edildiğini ve Öztürk'ün başkanlığa devam etme kararı aldığını duyurdu.

Açıklamada, "Kamuoyuna yansıyan açıklamalar, Yusuf Başkan'ın içinde bulunduğu duygu yoğunluğunun bir yansıması olarak değerlendirilmiş, konu, kurumsal iç değerlendirme süreçleri kapsamında ve hassasiyetinde ele alınmıştır. Gerçekleştirilen görüşme neticesinde, karşılıklı anlayış ve güven ortamı yeniden tesis edilmiş, Sayın Yusuf İzzettin Öztürk, görevine devam etme iradesini ortaya koymuştur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel
Uçak neden pas geçti! Sisi'yi arayan Erdoğan, açık açık tehdit etmiş

Erdoğan açık açık tehdit etmiş: Mısır'a inmeden Ankara'ya döneriz
Donald Trump: Herkesin imkansız dediği şeyi, Orta Doğu'da kalıcı barışı inşa ettik

Trump, Mısır'da yüksekten uçtu: Herkesin imkansız dediği şeyi yaptık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sihirli Annem'in yıldızı Damla Ersubaşı Umre ziyaretinde

Kutsal topraklarda bu pozu verdi: Fotoğraftaki ünlüyü tanıdınız mı?
Galatasaray'dan gönderilen Jelert için karar 3 maçta verildi

Galatasaray'dan gönderilen yıldız, 3 maçta herkesi çıldırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.