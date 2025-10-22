Haberler

Guterres: Sevilla Taahhüdü ile Borçlanma Maliyetleri Düşürülecek

Güncelleme:
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sevilla Taahhüdü girişimi kapsamında ülkelerin borçlanma maliyetlerini düşürmeyi ve borç krizlerini önlemeyi kabul ettiğini açıkladı. Guterres, gelişmekte olan ülkelerin yıllık borç ödemelerine 1,4 trilyon dolar harcadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Sevilla Taahhüdü'nde ülkeler, borçlanma maliyetlerini düşürmek, adil ve zamanında borç yeniden yapılandırmasını sağlamak ve borç krizlerinin ortaya çıkmasını önlemek için harekete geçmeyi kabul etti." dedi.

Guterres, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen "Sevilla Taahhüdü" isimli girişimin tanıtımında konuştu.

Bugünkü tanıtımın, İspanya'da haziranda düzenlenen 4. Uluslararası Kalkınma Finansmanı Konferansı'nda duyurulan "Sevilla Taahhüdü" ve "Sevilla Eylem Platformu"nun hayata geçirilmesinde kritik bir adım niteliğinde olduğunu belirten Guterres, konferans ve sonuçlarının önemli bir gerçeği vurguladığını söyledi.

Guterres, kalkınmanın soyut bir kavram olmadığına işaret ederek, "Kalkınma, ailelerin yeterli beslenmesi ve çocukların eğitim almasının yanı sıra sağlık hizmetlerini herkesin erişebileceği bir hale getirmektir. Kalkınma, temiz su ve sanitasyonla ülkelerin kendi halkları için iş ve fırsat oluşturmasıyla ilgilidir. Ancak dünya genelinde gelişmekte olan ülkeler, kalkınmanın önünde ciddi bir engelle karşı karşıya." diye konuştu.

"Gelişmekte olan ülkeler yıllık borç ödemelerine 1,4 trilyon dolar harcıyor"

Bu ülkelerin borçlanmayla ezildiğini dile getiren Guterres, şunları kaydetti:

"Gelişmekte olan ülkeler, yıllık borç ödemelerine 1,4 trilyon dolar harcıyor. 61 ülke, geçen yıl kamu gelirlerinin yüzde 10'unu veya daha fazlasını faiz ödemelerine harcadı. 3,4 milyar insan, sağlık veya eğitime harcadığından daha fazla borç ödemesine harcama yapan ülkelerde yaşıyor. Ülkeler, borçlarını ödemek ile halklarına hizmet etmek arasında seçim yapmak zorunda kalmamalı. Sevilla Taahhüdü'nde ülkeler, borçlanma maliyetlerini düşürmek, adil ve zamanında borç yeniden yapılandırmasını sağlamak ve borç krizlerinin ortaya çıkmasını önlemek için harekete geçmeyi kabul etti. Sevilla Taahhüdü, bunu gerçekleştirmek için iddialı ve bütünleşik bir yol haritası belirledi."

Guterres, "Sevilla Eylem Platformu"nun, gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel finansmanını en çok ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirmelerine yardımcı olmak için 130 özel girişimi de içerdiğine işaret etti.

İspanya'nın ev sahipliğinde ve BM'nin desteğiyle düzenlenen bu platformun, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, maliye bakanları ve alacaklılar da dahil tüm ortakları borç konusunda küresel bir diyalogda bir araya getireceğine değinen Guterres, "Sevilla Eylem Platformu, insanların ve ülkelerin ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği finansal adaleti sağlamaya yardımcı olacak. BM, bu çabanın bir parçası olmaktan gurur duyuyor." dedi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
