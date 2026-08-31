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Gürsel Tekin: '103 yıllık partimizin korunması için kendimizi kalkan ettik'

Gürsel Tekin: '103 yıllık partimizin korunması için kendimizi kalkan ettik'
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CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Taksim ve İstiklal Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek ekonomik sorunları dinledi. Partisinin kurumsal kimliğini korumak için tehditlere karşı sabırla mücadele ettiklerini belirten Tekin, 'Bütün uğraşımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine zarar vermemek; 103 yıllık partimizin kapatılmaması için kendimizi kalkan ettik' dedi.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Sabırla 103 yıllık siyasi partimizin kapatılmaması, kurumsal varlığının zarar görmemesi için kendimizi kalkan ettik" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, dün Taksim'de ve İstiklal Caddesi'nde esnafla ve yurttaşlarla bir araya geldi. Tekin, ekonomik sıkıntıları dinleyerek açıklama yaptı.

Saha programı öncesinde konuşan Tekin, partinin kurumsal kimliğine ve tarihsel sorumluluğuna vurgu yaparak "Bütün uğraşımız, aman ha Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine zarar vermeyelim diyedir. Bir gün girdik, koltuklarımızda kurşun bulduk. Binlerce tehdit aldık; yurt içinden, yurt dışından. Bütün bu sabırla 103 yıllık siyasi partimizin kapatılmaması, kurumsal varlığının zarar görmemesi için kendimizi kalkan ettik" dedi.

Tekin'e esnaf dert yanarken yurttaşlar da fotoğraf çektirdi. Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı olarak İstanbulluların ve esnafın sesi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA
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