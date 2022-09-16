Gürsel Erol: "Şeker Fabrikaları Aslında Cumhuriyetimizin Milli Değere, Milli Tarıma Değer Verdiğinin En Somut Örneklerindendir"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Türkiye’de şeker fabrikalarının, işte bayraklarda yazıyor ‘yerli üretimde milli değer, yani bu fabrikalar aslında cumhuriyetimizin milli değere, milli tarıma değer verdiğinin en somut örneklerindendir. Onun için özelleştirilmeden çıkarılması, kamu tarafından çalıştırılıyor olması Elazığ için de devletimiz için bir şanstır” dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Türkiye'de şeker fabrikalarının, işte bayraklarda yazıyor 'yerli üretimde milli değer, yani bu fabrikalar aslında cumhuriyetimizin milli değere, milli tarıma değer verdiğinin en somut örneklerindendir. Onun için özelleştirilmeden çıkarılması, kamu tarafından çalıştırılıyor olması Elazığ için de devletimiz için bir şanstır" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Şeker Fabrikası tarafından bugün düzenlenen 2022-2023 yılı pancar alım kampanyası programına katıldı. Erol, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Öncelikle buranın özelleştirme kapsamından çıkarılması Türkiye'de şeker fabrikalarının, işte bayraklarda yazıyor 'yerli üretimde milli değer, yani bu fabrikalar aslında cumhuriyetimizin milli değere, milli tarıma değer verdiğinin en somut örneklerindendir. Onun için özelleştirilmeden çıkarılması, kamu tarafından çalıştırılıyor olması Elazığ için de devletimiz için bir şanstır. Ayrıca kamu personelinin, burada çalışan işçilerimizin kadroya alınmasıyla ilgili de yine genel müdür yardımcımız bilgi verdiler. Yalnızca şeker fabrikaları ile ilgili değil kamu da çalışan tüm personelin özlük haklarının verilmesiyle ilgili kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'na görüşülmeye geldiğinde biz CHP olarak buna destek vereceğiz ve kamuda sözleşmeli, geçici personel olmaması için de mücadele edeceğiz. Niye? Siz emekçisiniz."