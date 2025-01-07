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Gürcistan'da AB Müzakereleri İçin Devam Eden Protestolar Noel Bayramı'nda Sürüyor

Gürcistan'da AB Müzakereleri İçin Devam Eden Protestolar Noel Bayramı'nda Sürüyor
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Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin 2028'e kadar askıya alınmasına karşı başkent Tiflis'te 40 gündür süren gösteriler, Ortodoks Hristiyanların Noel Bayramı'nda da devam etti. Göstericiler, parlamentonun önünde toplanarak hükümetin kararına karşı protesto gösterisi düzenledi.

Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerin başlatılması sürecinin 4 yıllığına askıya alınmasına karşı 40 gün önce başlayan gösteriler, başkent Tiflis'te Ortodoks Hristiyanların Noel Bayramı'nda da devam etti.

Gürcistan hükümetinin, ülkenin AB'ye katılım müzakerelerin başlatılması sürecinin 2028'e kadar askıya alması kararına karşı 28 Kasım 2024'te başlatılan gösteriler sürüyor.

Gürcistan'daki Ortodoks Hristiyanlar Noel Bayramı'nı kutlarken, ülkede 26 Ekim'de yapılan parlamento seçiminden sonra başlayan ve hükümetin AB ile ilgili verdiği karar nedeni ile artan protestolar Tiflis'te bayrama rağmen 40'ıncı gününde devam etti.

Noel Bayramı'nı gösteride geçirmek isteyenler gece saatlerinde Parlamento Binası'nın önünde toplandı.

Ellerinde AB ile Gürcistan bayrakları ve bayram nedeni ile mumlar taşıyan göstericiler, Tiflis sokaklarında yürüyüş yaptı.

Parlamentonun önündeki Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapatan göstericiler, parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulundu.

Gürcistan'daki gelişmeler

AB, ABD, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin kazandığı parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki gösteriyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçler, eski Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.

ABD ile bazı Avrupa ülkeleri ise Gürcistan hükümetinin yetkililerine yaptırımlar uyguladı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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