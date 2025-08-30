Gurbetçiler Dönüş Yolculuğunda Kapıkule'de Yoğunluk Oluşturuyor

TÜRKİYE'de yaz tatillerini geçirmelerinin ardından, Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönüş yolculuğu süren gurbetçilerin, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda oluşturdukları yoğunluk sürüyor. Okulların açılmasına kısa süre kala son kafilelerin çıkış yaptığı Edirne ve Kırklareli'deki toplam 5 sınır kapısından, 22 Haziran-28 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 2 milyon gurbetçi çıkış yaptı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz izinlerini geçirmek üzere ana vatana geldi. 22 Haziran'dan itibaren kara yoluyla ana vatana gelmeye başlayan gurbetçiler, izinlerinin bitimiyle yaşadıkları ülkelere dönüyor. Gurbetçiler Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala Sınır kapılarında yoğunluk oluşturuyor. Türkiye'den ayrılırken son durak noktası olan Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen gurbetçiler, gümrük sahasında uzun araç kuyrukları oluşturup çıkış için beklerken, bir yandan da ana vatandan ayrılmanın hüznünü yaşıyor.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli, Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala ile Kırklareli'den Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'ndan 22 Haziran ile 28 Ağustos tarihleri arasında 564 bin 168 araç girdi, 503 bin 256 araç çıkış yaptı. Aynı tarihlerdeyse 5 sınır kapısından 2 milyon 243 bin 871 yolcu girerken, 2 milyon 45 bin 205 yolcu da çıkış yaptı. Giriş ve çıkış yapan yolcuların yaklaşık 2 milyonunu gurbetçi vatandaşların oluşturduğu belirtildi.

'KÖPEĞİMİZ İÇİN ARABAYLA YOLCULUK EDİYORUZ'

Aydın'ın Didim ilçesinde yaz tatilini geçiren Meral Susa, 'Dayı' ismini verdikleri 10 aylık köpekleriyle, Almanya'ya döndüklerini söyleyerek, "Yaklaşık 2,5 haftadır Türkiye'deydik. Didim tarafından geliyorum. Ailemiz orada ve güzel vakit geçirdik. İlk defa arabayla yolculuk yapıyoruz Almanya'dan. Tatilimiz bitti, o nedenle çok üzgünüz. 10 aylık bir köpeğimiz var, aslında onun için arabayla gelmeyi tercih ettik. Çok rahat geçti yolculuğumuz. Bundan sonra da umarım öyle geçer" dedi.

'HASRET 1 AYA SIĞMIYOR'

Almanya'ya dönen Şemsettin Zengin de "Türkiye'de 1 ay kaldık. Edirneliyiz zaten. Çok güzel geçti tatil. Hasret kolay dinmiyor, 1 aya sığmıyor. Türkiye'miz çok güzel. Bütün ailemiz burada olduğu için ayrılmak da çok zor oluyor" diye konuştu.

Iğdır'dan gelip Fransa'nın başkenti Paris'e giden Serkan Kızılay, dönüş yolculuğunun hüzünlü olduğunu belirtti. Kızılay, "Çok güzel geçti tatilimiz. Gezdik, eğlendik, ailemizi gördük. Fransa'da inşaat işi yapıyorum. Ailemizi ve ülkemizi arkada bırakıp dönmek çok üzücü. Bu bizi ister istemez etkiliyor. Ama orada da mutluyuz, ister istemez orada da bir işimiz ve hayatımız var ama hiçbir yer kendi ülkeniz kadar güzel olmuyor" diye konuştu.