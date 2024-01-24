Üye Girişi
Haberler

Güney Kutbu'nda 4 Yeni İmparator Penguen Kolonisi Keşfedildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

İngiliz Antarktika Araştırmaları Enstitüsü (BAS), Güney Kutbu'nda uydu aracılığıyla yaptığı gözlemler sonucunda 4 yeni imparator penguen kolonisi keşfetti. Değişen buzul şartları nedeniyle kolonilerin yer değiştirdiği belirtilirken, yeni üreme alanlarının uydularla takip edildiği ifade edildi.

İngiliz Antarktika Araştırmaları Enstitüsü (BAS), Güney Kutbu'nda uydu aracılığıyla yaptığı gözlemler sonucunda 4 yeni imparator penguen kolonisi keşfetti.

BAS'tan yapılan açıklamaya göre, değişen buzul şartları nedeniyle kolonilerin yer değiştirdiği, bu kapsamda yeni üreme alanlarının uydularla takip edildiği belirtildi.

Bilinen kolonilerin 30 kilometreden fazla yer değiştirdiği kaydedilen açıklamada, uydularla yapılan gözlem sırasında daha önce keşfedilmemiş 4 yeni imparator penguen kolonisine rastlandığı ifade edildi.

Açıklamada, keşfedilen yeni kolonilerden birinin daha önce yok olduğu tespit edilen Halley Körfezi kolonisinin yeniden toparlanmasıyla oluştuğu ve MacDonald Buz Dağlarında yaşadığı kaydedildi.

Koloninin yeni yerinin eski yerinden 30 kilometre doğuda olduğu ve yavrularını Brunt bölgesinde dünyaya getirdikten sonra buraya geldiği de açıklamada yer aldı.

Yeni kolonilerin keşfiyle Güney Kutbu'ndaki imparator penguen koloni sayısı 66'ya yükseldi.

Açıklamada yeni keşiflere rağmen imparator penguen nüfusunun tehlike altında olduğu belirtilen açıklamada, gözlemci yeni kolonilerin 3'ünde nüfusun 1000 penguenin altında olduğuna işaret edildi.

Açıklamaya göre, son 45 yılın en düşük 4 buzul seviyesi 2016 ila 2023 yılları arasında kaydedilirken, daha sağlam buzul zeminleri tercih eden imparator penguenler yaşam ve üreme alanlarını değiştirdi. Ancak tüm kıtaya yayılan buzul kaybı nedeniyle göç mesafeleri de uzadı.

İmparator penguenler, kıyılardaki buzullarda yaşarken üremek için çoğunlukla yaşamanın zor olduğu bölgeleri seçiyor. Bu nedenle üreme alanlarındaki koloniler uyduyla takip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Hayvanlar Çevre Doğa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

24 Ocak 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Ocak 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 24 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! AK Parti Şereflikoçhisar adayı kim oldu? AK Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Memiş Çelik kimdir? AK Parti Yenimahalle adayı kim oldu? AK Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan kimdir? 24 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? AK Parti Polatlı adayı kim oldu? AK Parti - MHP Ankara Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı kimdir? AK Parti Nallıhan adayı kim oldu? AK Parti Ankara Nallıhan Belediye Başkan adayı İsmail Öntaş kimdir? 24 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! AK Parti Kalecik adayı kim oldu? AK Parti - MHP Ankara Kalecik Belediye Başkan adayı Erdal Dal kimdir? 24 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! AK Parti Haymana adayı kim oldu? AK Parti Ankara Haymana Belediye Başkan adayı Özdemir Turgut kimdir? AK Parti Gölbaşı adayı kim oldu? AK Parti - MHP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek kimdir? AK Parti Etimesgut adayı kim oldu? AK Parti - MHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel kimdir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title