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Güney Kore ile İtalya, ikili ilişkilerini "özel stratejik ortaklık" seviyesine yükseltme kararı aldı

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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, ikili ilişkileri 'özel stratejik ortaklık' seviyesine yükseltme konusunda anlaştı. Görüşmede yarı iletkenler, yapay zeka, savunma ve enerji gibi alanlarda işbirliği vurgulandı.

Güney Kore ile İtalya'nın, ikili ilişkilerini "özel stratejik ortaklık" seviyesine yükseltme konusunda anlaştıkları bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Roma'da görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lee, "Cumhurbaşkanı (Mattarella) ile ikili ilişkileri özel stratejik ortaklık seviyesine yükseltme konusunda anlaştık. Bu, ikili bağları daha da geliştirme kararlılığımızı yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Lee, ziyareti kapsamında Güney Kore ve İtalya'dan yaklaşık 30 şirketin katılımıyla yarın iki ülke arasındaki fırsatları ele alacak iş toplantısının düzenleneceğini belirtti.

Ayrıca Lee, iki ülkenin yarı iletkenler, yapay zeka, savunma, uzay, enerji ve biyoteknoloji alanlarında işbirliklerini derinleştirebileceğine işaret etti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
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