Güney Kore, 50 Afrika ülkesi ile kritik mineraller ve gıda güvenliğinde işbirliğini güçlendirecek

Güney Kore ile 50 Afrika ülkesinin dışişleri bakanları ve temsilcileri, ekonomi, kritik mineraller, tarım ve gıda güvenliği konularında işbirliğini artıracaklarını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, 50 Afrika ülkesinden dışişleri bakanları ve temsilcileri, başkent Seul'de düzenlenen "Kore-Afrika Dışişleri Bakanları Toplantısı"nda bir araya geldi.

Toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamada, denizcilik yolları ve kritik mineraller dahil olmak üzere kaynaklar açısından Afrika'nın artan stratejik öneminin kabul edildiği ve bunun, iki taraf arasındaki ilişkileri derinleştirmek ve güçlendirmek için değerli bir fırsat olarak görüldüğü aktarıldı.

İki tarafın karşılıklı faydalı ekonomik işbirliğini güçlendirme sözü verdiği belirtilen açıklamada, Güney Kore ve Afrika'nın ayrıca kritik mineraller alanında işbirliğini güçlendirme konusunda da anlaştığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, iki tarafın tarım, gıda güvenliği, iklim değişikliği, sağlık, dijital dönüşüm ve halklar arası etkileşimler alanlarında iş birliğini artırma konusunda da hem fikir olduğu ifade edildi.