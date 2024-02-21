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Güney Kore'nin ünlü pandası Fu Bao, Nisan'da Çin'e dönüyor

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Yaklaşık dört yıldır Güney Kore'de yaşayan dev panda Fu Bao, Nisan ayında Çin'e geri dönüş yapacak. Fu Bao, sevimli görünümü ve cazibesiyle ziyaretçilere mutluluk ve sıcaklık sağlamıştı.

SEUL, 21 Şubat (Xinhua) -- Yaklaşık dört yıldır Güney Kore'nin Yongin kentindeki Everland Resort'ta yaşayan dev panda Fu Bao'nun, Nisan'da Çin'e dönmesi planlanıyor.

Temmuz 2020'de doğan "Güney Kore'nin en ünlüsü" Fu Bao, sevimli görünümü ve eşsiz cazibesiyle sayısız ziyaretçiye mutluluk ve içten bir sıcaklık getirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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