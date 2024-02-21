Güney Kore'nin ünlü pandası Fu Bao, Nisan'da Çin'e dönüyor

SEUL, 21 Şubat (Xinhua) -- Yaklaşık dört yıldır Güney Kore'nin Yongin kentindeki Everland Resort'ta yaşayan dev panda Fu Bao'nun, Nisan'da Çin'e dönmesi planlanıyor.

Temmuz 2020'de doğan "Güney Kore'nin en ünlüsü" Fu Bao, sevimli görünümü ve eşsiz cazibesiyle sayısız ziyaretçiye mutluluk ve içten bir sıcaklık getirdi.